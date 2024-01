Cette nuit les Wizards ont offert plus de résistance que prévu au Thunder. Mais si en attaque les Sorciers ont tenu le choc, en défense ils n’ont rien pu faire face à la puissance de feu du Thunder. Et cette nuit Chet Holmgren a parfaitement secondé Shai Gilgeous-Alexander.

Daniel Gafford pourrait bien en faire des cauchemars. Pas le plus mauvais défenseur de la Ligue, le pauvre Dan se retrouve bien démuni lorsqu’il doit stopper cinq mecs en même temps, et fort dépourvu de solutions quand sa match-up est un peu trop talentueuse. Cette nuit ? Le rookie Chet Holmgren lui a fait la totale, et la douche a du faire du bien au pivot aux yeux clairs, histoire de purifier son âme de tous les sorts envoyés par la Licorne durant la soirée. Des tirs à 3-points, des turn-around jumpers et des contre-attaques (faut revenir par contre hein), la bagatelle offerte par Chet fut complète, et là où c’est très fort (ou problématique pour les Wizards) c’est que jamais le gamin n’a semblé en difficulté pour exécuter ses moves.

Au final ? 31 points à 11/14 au tir dont 4/5 du parking et 5/8 aux lancers, son plus gros défenseur fut donc la pression sur la ligne. On rajoute 5 rebonds et 2 contres histoire de chipoter, et voilà donc pourquoi Chet Holmgren représente aujourd’hui un vrai danger pour Victor Wembanyama dans la course au trophée de Rookie de l’année, lui qui a déjà raflé les deux premiers trophées de Rookie du mois…

SGA and Chet Holmgren distributed immense BUCKETS in D.C. to give OKC the win ⛈️

SGA: 32 PTS, 6 REB, 5 AST

Chet: 31 PTS, 5 AST, 4 3PM pic.twitter.com/v31cNvyqN7

— NBA (@NBA) January 9, 2024



31 points pour Chet Holmgren, 32 pour un Shai Gilgeous-Alexander qui a une nouvelle fois mangé debout, 21/7/10 pour Jalen Williams, 9/6/9/2 pour Josh Giddey, Isaiah Joe et Aaron Wiggins qui sortent du banc pour artiller, et un Thunder qui se rapproche dangereusement… de la première place à l’Ouest avec cette victoire jumelée au mood pas top des Wolves. Et très franchement, y’a zéro surprise.