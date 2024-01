Six matchs cette nuit, quelques belles perfs (Holmgren, les Pacers, le Jazz, les Clippers…) mais surtout le malheur d’apprendre que Ja Morant ratera toute la fin de la saison et celui d’avoir vu Tyrese Haliburton quitter la salle des Pacers dans un sale état. On a connu des réveils plus agréables, mais on vous file quand même le résumé de la nuit NBA, y’a pas de raison.

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

La très mauvaise nouvelle de la nuit : Ja Morant est out pour le reste de la saison

Terry Rozier a encore été phénoménal mais en ce moment les Bulls c’est du sérieux

Zach LaVine et Nikola Vucevic sont une fois de plus sortis du banc des Bulls. Une vraie tendance en attendant la suite ?

Tyrese Haliburton s’est salement blessé aux ischios et passera une IRM dans la journée

Ça n’a pas empêché les Pacers de taper les Celtics, à l’issue d’une fin de match rocambolesque

Match beaucoup plus équilibré que prévu entre les Wizards et le Thunder, mais Shai Gilgesous-Alexander et un très bon Chet Holmgren ont fait respecter la logique.

Toujours privés de Jimmy Butler (coiffeur), le Heat a néanmoins disposé des Rockets grâce à un bon duo Herro / Adebayo

Sans Damian Lillard (personal reasons), les Bucks ont perdu face au Jazz après avoir été mené de 30 points à la mi-temps. A domicile.

Les Clippers ont remporté le duel des Avengers face aux Suns, sans trembler, jamais.

Les Français de la nuit en NBA

5 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres pour Bilal Coulibaly face au Thunder

Ousmane Dieng et Olivier Sarr n’ont pas joué

Moussa Diabaté n’a pas joué non plus, ni en NBA ni en G League

Frank Ntilikina était sur le banc des Hornets

Le highlight de la nuit (tu crois que c’est facile mais non)

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

