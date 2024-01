Cette nuit lors du deuxième quart-temps du match opposant les Pacers aux Celtics, Tyrese Haliburton a glissé et s’est abîmé les ischios-jambiers. Le génial meneur a du être porté par ses teammates pour rejoindre les vestiaires. Merci James Johnson pour la plus belle action de ta saison, mais on s’en serait bien passé…

C’est possiblement l’une des pires nuits de la saison NBA en termes de mauvaises nouvelles. Ja Morant qui va rater le reste de la saison, Cade Cunningham qui sera absent pour un petit paquet de matchs et donc Tyrese Haliburton, dont les images de la blessure face aux Celtics font froid dans le dos…

Pitié, pas ça. Pas lui. Pas Tyrese, qui lâche avec les Pacers une saison phénoménale. Sixième à l’Ouest, la formation menée par Rick Carlisle s’appuie cette saison sur un Haliburton exceptionnel, enchainant les mixtapes et les records offensifs. Plus de 24 points et quasiment 13 passes de moyenne à la baguette de la meilleure attaque de la Ligue, une place quasi assurée dans le cinq de départ du prochain All-Star Game qui se déroulera à… Indianapolis, bref tout de la saison parfaite, pour l’instant.

Pour l’instant car Tyrese Haliburton aura donc droit aujourd’hui mardi à l’IRM et probablement à toute la batterie de tests qui va avec, afin de juger de la gravité de la blessure subie cette nuit. Et si Thérèse devait se voir signifié une longue absence, le séisme serait costaud du côté de l’Indiana et pour tout amateur de belles choses… Comment on dit déjà ? Ah oui, on croise les doigts.