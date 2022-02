Tyrese Haliburton – Chris Duarte, backcourt du turfu chez les Pacers : sur l’échelle des projets kiffants on est à combien ?

En récupérant à la surprise générale Tyrese Haliburton dans le transfert de Domantas Sabonis hier, les Pacers ont réalisé un très gros coup et se retrouvent désormais avec une base arrière aussi prometteuse que talentueuse. Hali avec Chris Duarte, autant dire que ça nous hype sévère !

En tout début de saison, quand Chris Duarte enchaînait les perfs bien kiffantes pour ses grands débuts en NBA, Tyrese Haliburton suivait ça depuis Sacramento, avec plein de cœurs dans les yeux. « Il assure ! Je l’avais vu un peu à Oregon mais je ne m’attendais pas à ça. Il est vraiment bon » avait notamment déclaré Tyrese sur le podcast de J.J. Redick il y a quelques mois. Désormais, Hali va pouvoir jouer à ses côtés dans l’Indiana, au sein d’un backcourt qui devrait représenter la base de ces Pacers nouvelle génération. Alors évidemment, on a bien conscience que Malcolm Brogdon est toujours là. On rappelle que ce dernier a été prolongé en octobre dernier jusqu’en 2025 pour 45 millions de dollars supplémentaires, une prolongation qui rend impossible tout transfert du meneur cette saison. Brogdon restera donc un Pacer après la trade deadline de jeudi soir. On rappelle aussi que le sniper Buddy Hield – 15 points de moyenne cette saison à 37% du parking – est arrivé en provenance de Sacramento en compagnie de Tyrese, et on se retrouve donc avec pas mal de monde sur le backcourt d’Indiana. Mais quelque chose nous dit (source : notre petit doigt) que l’avenir des deux vétérans de 29 ans ne s’inscrit pas vraiment chez les Pacers. Les insiders d’HoopsHype indiquent que de nombreux dirigeants à travers la NBA imaginent déjà un transfert de Brogdon lors de la prochaine intersaison, lui qui pourrait ainsi marcher dans les pas de Caris LeVert et Domantas Sabonis. Quant à Buddy Love, il pourrait carrément bouger dans les 36 heures à venir d’après les sources de HH. On va voir si ça se matérialise mais la direction prise par les Pacers semble assez claire aujourd’hui : le projet de la franchise, il va désormais se baser sur le duo Haliburton – Duarte.

Et comment ne pas être hypé par cette phrase ? Hali a 21 piges et reste sur une superbe saison rookie avec les Kings, où il a terminé troisième dans la course au ROY derrière LaMelo Ball et Anthony Edwards. Cette saison, il tourne à plus de 14 points (46% au tir dont 41% du parking et 84% aux lancers-francs), 7 passes et 1,7 steal de moyenne, des stats qui grimpent à 17 pions – 9 assists (malgré une efficacité logiquement en baisse car plus de responsabilités) quand le Renard De’Aaron Fox n’est pas dans les parages comme c’était le cas entre fin janvier et début février. Durant la deuxième partie du mois de décembre, Tyrese a même lâché quatre perfs consécutives en 20 points – 10 assists en l’absence de Fox, montrant ainsi au grand jour ses multiples talents : il sait scorer, il sait shooter, il sait distribuer – notamment en pick & roll – tout en ayant la tête sur les épaules. Et avec son 1m96 ainsi que son intelligence de jeu globale, il possède également un potentiel défensif intéressant. À ça, vous ajoutez un arrière de 24 ans nommé Chris Duarte, qui fait partie des meilleurs rookies de sa classe de draft. Plus de 13 points de moyenne cette année, une vraie maturité dans le jeu, un QI basket déjà bien développé, et un joueur capable de jouer avec et sans ballon. Pas étonnant qu’Indiana ait décidé de refourguer Caris LeVert – envoyé à Cleveland – pour laisser le champ libre à Duarte sur le poste d’arrière. Au final, les Pacers se retrouvent donc avec deux pépites sur le backcourt, deux pépites qui ont tout ce qu’il faut pour bien évoluer ensemble des deux côtés du terrain, et pour maximiser leurs nombreuses qualités. Jeunesse, talent, potentiel, polyvalence, complémentarité… comme base de reconstruction, Indiana pouvait difficilement demander mieux.

Le coach Rick Carlisle devrait se régaler avec son nouveau duo et les Pacers deviennent tout de suite une équipe beaucoup plus intéressante à suivre. Une page est en train de se tourner dans l’Indiana avec les départs de nombreux éléments-clés, la suivante risque d’être bien excitante !