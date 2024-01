Cette nuit Tyrese Haliburton a du quitter ses partenaires en première mi-temps et la fanbase des Pacers prie de toute son âme pour que sa blessure ne soit pas trop grave. En attendant ? Les Pacers se sont battus, pour lui, et ont disposé cette nuit des Celtics au bout s’une soirée marquée… par les coups de sifflets en fin de match.

Who needs Tyrese Haliburton ? Voilà le titre de notre article si on avait été des gros cons.

Plus sérieusement ? Les Pacers n’ont rien lâché cette nuit, comme pour rendre hommage à leur leader tombé sur le champ de bataille. En face Jayson Tatum était absent mais Boston n’est pas la meilleure équipe de la Ligue pour rien, alors les Pacers ont du salement s’employer pour s’en sortir. Ils ont même peut-être employé les arbitres de la rencontre, ça c’est ce qu’on aurait dit si on était habillé en vert (t-shirt de Schtroumpf ici).

Pourquoi cette allégation douteuse ? Tout simplement car après un money time qui avait vu Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith, Buddy Hield ou T.J. McConnell répondre à Jaylen Brown (40 points dont 25 en première MT) ou Jrue Holiday, ce sont les hommes en gris qui ont pris en main la destinée de ce match.

131-129 Celtics après un énorme tir de Kristaps Porzingis, 131-131 après un bon travail au poste de TJ McConnell sur Jrue Holiday, la phrase est aussi fantastique que la fin de match. Après deux ratés de Jaylen et T.J., le ballon du match revient dans les mains de Jean-Lin Marron. Tir loupé mais faute de Buddy Hield, deux lancers… oui mais non, Rick Carlisle demande le challenge et le remporte, selon le ref James Williams… Buddy ne fait pas faute et le ballon est rendu aux Pacers. Et sur la dernière action du match c’est une faute au buzzer qui sera sifflée à Kristaps Porzingis sur l’ultime shoot de Bennedict Mathurin, qui rentrera deux lancers sur les trois pour donner la victoire aux Pacers après un ultime ave maria de Luke Kornet, téma la phrase.

Pfiou.

After calling a foul on the floor, the Pacers challenge and the call is overturned. Pacers ball. pic.twitter.com/p5pbX0pp0U

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 9, 2024

Celtics fouled the Pacers on the final play 😱

Kristaps Porziņģis couldn’t believe the call pic.twitter.com/zqDCPpa29E

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2024

Une fin de match rocambolesque, un drôle de mot tiens, et deux coups de sifflet qui n’ont pas fini de faire parler. Jaylen Brown a d’ailleurs déclaré en conférence de presse “avoir le droit d’être contrarié”, c’est vrai, et que cette fin de match aurait “tout intérêt à être soumise à une enquête de la NBA”. Nous on s’en fout, tout ce qu’on veut c’est revoir très vite Tyrese Haliburton sur les parquets, et si possible pour “son” All-Star Game.