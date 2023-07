Il fait partie de ces jeunes que l’on surveillera dans les deux prochaines semaines, pour peu qu’il ne participe à plus de deux matchs. Cet homme n’est pas vraiment un homme, cet homme est une licorne, cet homme c’est Chet Holmgren.

He’s back ! Enfin ! Après une première saison blanche pour cause d’entorse de Lisfranc, le n°2 de la Draft 2022 avait retrouvé les parquets d’entrainements depuis plusieurs semaines déjà mais c’est donc cette nuit qu’il a fait son retour à la “compétition”, dans le premier match de Summer League de son équipe, le Thunder, face au Jazz, hôte de l’évènement.

Bonne nouvelle, il est en forme.

Chet Holmgren (15 PTS, 9 REB, 4 BLK) with a strong performance in the @okcthunder Salt Lake City Summer League win! pic.twitter.com/l47JsT6FTK

— NBA (@NBA) July 4, 2023



Il a désormais un semblant de collier de barbe et trois poils sur le menton, un peu comme toi quand t’allais taper un billard avec tes potes après ton TP de chimie. Sur le terrain ? Attention, Chet Holmgren ne semble pas avoir perdu ses skills de 2022. En attaque tout d’abord, avec un footwork clairement inhabituel pour un garçon de son âge et une puissance plus adéquate à son physique, puis en défense, on le savait, de par une envergure immense (il a encore grandi le bougre) et surtout une utilisation elite de ladite envergure. Résultat ? 4 contres énormes dont deux sur le pauvre Keyontae Johnson, 9 rebonds et 15 pions en 29 minutes, en détente, pour celui qui fera partie à coup sûr de la course au Rookie de l’année si son grand corps lui fout la paix.

Pour le reste ? Même si on s’en fout un peu ? Sachez que Jalen Williams, Jaylin Williams et Tre Mann côté Thunder ont très vite prouvé… qu’ils n’avaient rien à prouver, que le Français Ousmane Dieng a déchiré complet (1/11 au tir) alors que pour le Jazz le rookie Keyontae Johnson et le sophomore Ochai Agbaji ont tenté de prendre les choses en main mais avec pas mal de maladresse, maladresse qui s’applique d’ailleurs à toute l’équipe du Jazz sur ce match (victoire du Thunder 95-85).

La saison 2 (ou plutôt la 1) de Chet Holmgren avec le Thunder est lancée. Probablement que le grand intérieur d’OKC sera économisé sur le reste de l’été, mais Chet Holmgren fait partie de ces gars pour qui seul un échantillon suffit. Et cet échantillon ? Il sent bon.