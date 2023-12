On s’approche de Noel et le Shaqtin’ A Fool de la semaine s’est donc mis en mode bonnet rouge et sapin. C’est parti pour le bêtisier préféré de la NBA.

Daniel Theis a rendu hommage à Neo de Matrix à sa façon. Enfin ce sont surtout ses chevilles qui ont bien morflé.

Kyrie Irving manque un dunk tout seul en contre-attaque. À croire qu’un reverse lay up est plus facile à mettre pour Uncle Drew.

Giannis Antetokounmpo qui se prend la tête avec les Pacers pour un ballon de basket. Un record personnel ça se fête avec un trophée parait-il.

Jordan Poole file vers le titre de MVP. Dommage pour les Wizards qu’il s’agisse du MVP du Shaqtin’ A Fool.