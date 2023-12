Damian Lillard intègre le club des 20 000 points en carrière

Auteur de 40 points cette nuit face aux Spurs, Damian Lillard a atteint le cap des 20 000 points inscrits en carrière. Jusqu’où poussera-t-il son compteur ?

Alors certes l’opposition n’était pas fameuse avec San Antonio, mais Damian Lillard a livré un véritable récital cette nuit à domicile contre les Spurs. 40 points, 14/22 au tir, 7/12 de loin. L’homme à la montre a fait la totale aux Eperons et assuré une victoire facile pour ses Bucks. Surtout, il est devenu le 51ème joueur dans l’histoire de la NBA à passer le cap des 20 000 points en carrière. On précise là qu’il s’agit des points inscrits en régulière seulement.

Damian Lillard, the 51st player in NBA history to score 20,000 points. pic.twitter.com/uchJzqwQiw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 20, 2023

Avec 794 matchs disputés pour atteindre les 20 000 points, Damian Lillard est le 17ème joueur le plus rapide à avoir atteint ce total. Il est aussi le 4ème joueur à compiler 20 000 points, 5000 passes et 2000 tirs à 3-points (avec LeBron James, Stephen Curry et James Harden).

“It’s a blessing and an honor to have that type of accomplishment.”

Damian Lillard with @MelanieBRicks after reaching the 20,000-point milestone. #FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/XNnz6NgudL

— Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) December 20, 2023

“Je ne veux pas faire semblant de minimiser les choses comme si c’était rien. Je sais que c’est important. C’est un grand accomplissement.” – Damian Lillard

À seulement 33 ans et alors qu’il a encore de belles années devant lui, Damian Lillard devrait faire grimper son compteur de plusieurs étages d’ici sa fin de carrière. En espérant que les blessures le laisseront tranquille et en tablant sur le fait qu’il assure encore au scoring pendant plusieurs saisons, atteindre le club des 30 000 points en carrière semble un objectif réalisable s’il pousse sa carrière autour de la quarantaine.

Source texte : Milwaukee Bucks / Bally Sports Wisconsin