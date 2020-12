Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-21 Vol. 1 : James Harden pense à son avenir sur le terrain et en oublie totalement le jeu

Qui dit mercredi dit Panzani mais dit aussi aujourd’hui… Shaqtin’ A Fool. Nouvelle saison donc nouvelle édition du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à la semaine prochaine. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.

Shaq joue les Père-Noël et nous offre d’abord le big bazar du Wizards – Pistons en mode deuxième division bulgare sur fond de Benny Hill, parce que la NBA le vaut bien. On enchaîne avec une transition aussi rapide que celle de Dede Drummond qui tente un alley-oop depuis les toilettes de la salle des Cavaliers. Mention honorable à Larry Nance Jr. qui tente le tout pour le tout pour sauver son pote, lâchant une détente bien verticale alors que la passe d’Andre a fini dans la station spatiale internationale et qu’on a demandé à Thomas Pesquet d’aller chercher le ballon. Les étoiles, James Harden y a la tête dedans également avec une magnifique rupture d’anévrisme en plein match qui en font un troisième panier bien implanté dans le sol et qui permet à Daniel House de faire un mur avec lui pendant qu’il s’imagine avec le maillot du Heat. Mais pour l’ensemble de son œuvre c’est bien Aleksej Pokusevski qui part pour devenir le nouveau chouchou du gros Shaq avec un double pas lent comme un camion dans le Tourmalet qui termine dans une fabuleuse brique littéralement balancée, une passe dans le dos directement en touche et quelque chose de difficilement définissable.

Voilà pour ce qui est aussi le grand retour de la NBA, une grande saison implique de grands Shaqtin’ et on devrait y voir de belles pépites, n’est-ce pas Aleksej ?