Joel Embiid n’a toujours pas digéré son absence des All-NBA Teams : Rudy Gobert en prend pour son grade, vivement le prochain Sixers – Jazz

Membre de la All-NBA Second Team en 2018 et 2019, Joel Embiid n’a été nommé dans aucune des trois meilleures équipes de la saison l’an passé. Et visiblement, cela a toujours un peu de mal à passer chez Jojo. Dans son seum, le pivot des Sixers s’en est même pris à notre Rudy Gobert national, qui n’avait rien demandé.

23 points, 11,6 rebonds, 3 passes, 1,3 contre. Sans aucun doute, Joel Embiid a encore sorti des gros chiffres lors de la saison 2019-20. Des chiffres certes sensiblement en baisse par rapport à la campagne précédente (27,5 points, 13,6 rebonds, 3,7 passes, 1,9 contre), mais des chiffres de All-Star, lui qui a participé à son troisième match des étoiles consécutif. Les perfs individuelles de Jojo n’ont cependant pas suffi pour faire partie d’une All-NBA Team. Parce qu’il n’y a pas que les stats dans la vie. La saison très décevante des Sixers (sixièmes à l’Est avec 43 victoires et 30 défaites), dont certains attendaient monts et merveilles, et les différents bobos d’Embiid (22 matchs ratés au total) ont notamment joué contre lui. Au poste 5, Anthony Davis, Nikola Jokic et Rudy Gobert sont passés devant, alors que seul le Joker était au-dessus de Jojo dans la hiérarchie des pivots en 2019. C’est finalement son coéquipier Ben Simmons qui a représenté Philly en solo avec une nomination dans la All-NBA Third Team. Une mise à l’écart qui lui reste en travers de la gorge, comme le prouve sa déclaration à ESPN dans laquelle Embiid n’hésite pas à envoyer un petit tacle à Rudy Gobert.

« Je suis d’accord sur le fait qu’Anthony Davis ait réalisé une meilleure saison que moi. Nikola Jokic ? Ça se discute. Mais Rudy Gobert ? Sans vouloir offenser qui que ce soit, il tournait en 15 points – 13 rebonds et j’étais en 23 – 12, c’est quand même une grande différence. Mes chiffres étaient meilleurs. Mais les gens ne voulaient pas voter pour moi car notre équipe n’a pas bien joué. »

Si la production offensive de Jojo est effectivement bien supérieure à celle de Rudy, Gobzilla a réalisé une saison quasiment complète (68 matchs) où il a – comme à son habitude – contribué à la saison solide du Jazz à travers sa grosse défense, même si Utah a terminé à la même place dans sa conférence (à l’Ouest, ça signifie peut-être plus) avec un bilan quasiment similaire à celui de Philadelphie (44-28). Au final, inutile de rentrer dans un débat Embiid – Gobert, on attend surtout de Jojo qu’il remette les points sur les i en enchaînant les grosses perfs sur les parquets tout au long de la saison. S’il estime avoir été snobé, il peut utiliser cela comme source de motivation et ce sera à lui de prouver qu’il mérite de figurer chaque année dans l’une des trois All-NBA Teams. Cela passe évidemment par de grosses stats, lui qui a lancé sa campagne bien comme il faut avec 29 points et 14 rebonds face aux Wizards la nuit dernière, mais aussi par une capacité à porter les Sixers version 2021 vers les hauteurs de l’Est après l’échec de la saison passée, tout ça en essayant d’éviter l’infirmerie le plus possible. On peut avoir des doutes sur ce dernier point car Embiid fréquente quand même pas mal l’infirmière de Philly, mais ça passe aussi par là.

Alors Jojo, tu peux avoir le seum autant que tu veux, mais c’est à toi de faire en sorte que les votants ne se posent aucune question te concernant au moment de faire leurs choix. Embiid a tout ce qu’il faut pour dominer des deux côtés du terrain, on attend qu’il le fasse plus régulièrement.

Source texte : ESPN