Le programme Erasmus a la cote en NBA : 107 joueurs internationaux à la reprise, la France très bien représentée

Le boulot de la vieille génération des internationaux dans la Grande Ligue a porté ses fruits. Dirk, Tony et Manu ont fait des petits. Ils sont même 107 joueurs à venir de l’étranger à l’occasion de cette nouvelle rentrée en NBA. Un chiffre stable depuis quelques années qui coïncide à merveille avec la volonté d’internationalisation de l’Association.

Si vous débarquez, Team USA a perdu son titre de championne du monde en Chine il y a un an. On aurait aimé planter un gros drapeau tricolore pour ponctuer cette phrase mais nos Bleus ont dû se contenter de la troisième place derrière l’Argentine et l’Espagne. Toujours est-il que ce podium coloré nous donne un indice sur l’état de la balle orange autour du globe. Fini la domination sans partage de nos cousins américains, le basketball est un sport global et chaque nation peut compter sur ses crackitos pour essayer de se hisser jusqu’au sommet. Le phénomène touche évidemment aussi la NBA avec plus d’une centaine de joueurs internationaux présents à la rentrée pour la septième année consécutive. Parmi ces 107 athlètes de la Team World, 41 pays sont représentés et chaque franchise possède au moins un joueur international. On peut même pousser ce chiffre à 117 en comptant les dix two-way contracts parmi lesquels font partie Adam Mokoka et Killian Tillie. Mais outre les chiffres avec près d’un tiers de foreigners dans la Ligue, leur influence ne fait que grimper dans le sillage de joueurs comme Giannis Antetokounmpo, double MVP en titre, et Luka Doncic, tous deux cités comme les deux principaux favoris pour le trophée de MVP 2021. On n’oublie pas non plus Rudy Gobert et ses deux titres de DPOY ainsi que Nikola Jokic qui n’a pas d’égal à son poste en NBA aujourd’hui. Big up aussi à Pascal Siakam et Ben Simmons qui complètent le crew de six joueurs internationaux sélectionnés dans les All-NBA Teams en 2020. Un record qui pourrait de nouveau tomber très rapidement au rythme où vont les choses.

Si on creuse un peu plus dans le détail, le Canada est toujours la nation la plus représentée avec 17 mangeurs de poutine dans les rosters NBA à la reprise. Le continent africain continue aussi sa montée en puissance avec 14 joueurs. Mais la deuxième nationalité la plus représentée n’est autre que la France avec 9 éléments sous contrat garanti et 2 two-way contracts. Un petit cocorico s’impose, d’autant que ça n’est pas près de s’arrêter avec la signature du plus gros contrat de l’histoire pour un pivot en NBA par Rudy Gobert il y a quelques jours et l’arrivée du joueur français le plus haut drafté de tous les temps en la personne de Killian Hayes. L’avenir du coq outre-Atlantique est brillant et ce malgré les départs consécutifs de Tony Parker, Boris Diaw et la retraite en approche de Joakim Noah, soit les plus grands porte-drapeaux de notre pays jusqu’à présent. Du côté des franchises, la All-NBA Erasmus Team se trouve à Washington avec ses sept joueurs internationaux : Raul Neto (Brésil), Rui Hachimura (Japon), Moritz Wagner et Isaac Bonga (Allemagne), Deni Avdija (Israël), Davis Bertans et Anzejs Pasecniks (Lettonie). Les Mavericks et les Nuggets alignent six non-américains, suivis par les Pelicans, le Thunder et les Raptors.

Le petit jeu qui consiste à citer tous les joueurs étrangers et leur pays d’origine devient de plus en plus hardcore au fur et à mesure des années qui passent. On avait eu droit au premier titre d’une franchise étrangère avec Toronto en 2019 mais ce n’est peut-être qu’un teasing de la vague internationale qui commence à s’abattre sur la NBA. Le sujet d’un affrontement Team USA vs. Team World lors des All-Star Game va rapidement revenir sur la table, à moins que les cainris n’aient déjà trop peur de se faire battre tous les ans à leur propre jeu…

La liste des joueurs internationaux en NBA pour la saison 2020-21

Pays Joueur Equipe Angola Bruno Fernando Atlanta Hawks Argentine Facundo Campazzo Denver Nuggets Australie Aron Baynes Toronto Raptors Australie Matthew Dellavedova Cleveland Cavaliers Australie Danté Exum Cleveland Cavaliers Australie Josh Green Dallas Mavericks Australie Joe Ingles Utah Jazz Australie Kyrie Irving Brooklyn Nets Australie Patty Mills San Antonio Spurs Australie Ben Simmons Philadelphia 76ers Autriche Jakob Poeltl San Antonio Spurs Bahamas Buddy Hield Sacramento Kings Bahamas Deandre Ayton Phoenix Suns Bosnie-Herzégovine Jusuf Nurkić Portland Trail Blazers Brésil Bruno Caboclo Houston Rockets Brésil Cristiano Felicio Chicago Bulls Brésil Raul Neto Washington Wizards Cameroun Joel Embiid Philadelphia 76ers Cameroun Pascal Siakam Toronto Raptors Canada Nickeil Alexander-Walker New Orleans Pelicans Canada RJ Barrett New York Knicks Canada Khem Birch Orlando Magic Canada Ignas Brazdeikis New York Knicks Canada Dillon Brooks Memphis Grizzlies Canada Brandon Clarke Memphis Grizzlies Canada Luguentz Dort Oklahoma City Thunder Canada Cory Joseph Sacramento Kings Canada Mfiondu Kabengele LA Clippers Canada Trey Lyles San Antonio Spurs Canada Mychal Mulder Golden State Warriors Canada Jamal Murray Denver Nuggets Canada Kelly Olynyk Miami Heat Canada Dwight Powell Dallas Mavericks Canada Tristan Thompson Boston Celtics Canada Andrew Wiggins Golden State Warriors Canada Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder Croatie Bojan Bogdanović Utah Jazz Croatie Luka Šamanić San Antonio Spurs Croatie Dario Šarić Phoenix Suns Croatie Ivica Zubac LA Clippers République Tchèque Tomáš Satoranský Chicago Bulls République Démocratique du Congo Bismack Biyombo Charlotte Hornets République Dominicaine Al Horford Oklahoma City Thunder Egypte Abdel Nader Phoenix Suns Finlande Lauri Markkanen Chicago Bulls France Nicolas Batum LA Clippers France Sekou Doumbouya Detroit Pistons France Evan Fournier Orlando Magic France Rudy Gobert Utah Jazz France Killian Hayes Detroit Pistons France Timothé Luwawu-Cabarrot Brooklyn Nets France Théo Maledon Oklahoma City Thunder France Frank Ntilikina New York Knicks France Vincent Poirier Philadelphia 76ers Gabon Chris Silva Miami Heat Géorgie Goga Bitadze Indiana Pacers Allemagne Isaac Bonga Washington Wizards Allemagne Isaiah Hartenstein Denver Nuggets Allemagne Maxi Kleber Dallas Mavericks Allemagne Dennis Schröder Los Angeles Lakers Allemagne Daniel Theis Boston Celtics Allemagne Moritz Wagner Washington Wizards Grèce Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Grèce Thanasis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Israël Deni Avdija Washington Wizards Italie Danilo Gallinari Atlanta Hawks Italie Nicolò Melli New Orleans Pelicans Jamaïque Nick Richards Charlotte Hornets Japon Rui Hachimura Washington Wizards Lettonie Davis Bertans Washington Wizards Lettonie Anžejs Pasečņiks Washington Wizards Lettonie Kristaps Porziņģis Dallas Mavericks Lettonie Rodions Kurucs Brooklyn Nets Lituanie Domantas Sabonis Indiana Pacers Lituanie Deividas Sirvydis Detroit Pistons Lituanie Jonas Valančiūnas Memphis Grizzlies Monténégro Nikola Vučević Orlando Magic Nouvelle-Zélande Steven Adams New Orleans Pelicans Nigéria Precious Achiuwa Miami Heat Nigéria Udoka Azubuike Utah Jazz Nigéria Josh Okogie Minnesota Timberwolves République du Congo Serge Ibaka LA Clippers Sénégal Gorgui Dieng Memphis Grizzlies Serbie Nemanja Bjelica Sacramento Kings Serbie Bogdan Bogdanović Atlanta Hawks Serbie Nikola Jokić Denver Nuggets Serbie Boban Marjanović Dallas Mavericks Serbie Aleksej Pokuševski Oklahoma City Thunder Serbie Alen Smailagić Golden State Warriors Slovénie Vlatko Čančar Denver Nuggets Slovénie Goran Dragić Miami Heat Slovénie Luka Dončić Dallas Mavericks Soudan du Sud Thon Maker Cleveland Cavaliers Soudan du Sud Wenyen Gabriel New Orleans Pelicans Soudan Bol Bol Denver Nuggets Espagne Marc Gasol Los Angeles Lakers Espagne Juancho Hernangómez Minnesota Timberwolves Espagne Willy Hernangómez New Orleans Pelicans Espagne Ricky Rubio Minnesota Timberwolves Sainte-Lucie Chris Boucher Toronto Raptors Suisse Clint Capela Atlanta Hawks Turquie Enes Kanter Portland Trail Blazers Turquie Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers Turquie Cedi Osman Cleveland Cavaliers Ukraine Alex Len Toronto Raptors Ukraine Svi Mykhailiuk Detroit Pistons Grande-Bretagne OG Anunoby Toronto Raptors

Source texte : NBA