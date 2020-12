James Harden ajoute les Celtics et les Blazers à sa liste de Noël : c’est con, les cadeaux c’est pour les enfants sages

C’est Noël, mais la saga James Harden ne s’arrête pas pour autant. Au contraire, on a droit à un nouvel épisode, le Barbu ajoutant deux équipes supplémentaires à sa liste de destinations préférentielles. Encore un peu et il aura la moitié de la Ligue sur cette liste…

Brooklyn, Philadelphie, Miami, Milwaukee. Voici les quatre équipes qui étaient sur la liste du Barbu, il faut désormais ajouter Boston et Portland. L’info a été balancée par The Athletic, vous en faites ce que vous voulez. La vraie question, c’est la suivante : les Celtics et les Blazers sont-ils prêts à envisager sérieusement un transfert pour récupérer le Barbu ? Peut-être qu’il y aura des discussions en interne mais vu la contrepartie demandée par Houston, on voit mal tout ça se traduire par un deal. Connaissant les motivations des Rockets, ils demanderont Jayson Tatum (lol) ou Jaylen Brown dans tout deal potentiel, avec peut-être encore des choix de Draft en plus. On sait que Danny Ainge ne lâchera jamais Tatum, et vu ce que Brown montre depuis la saison dernière, pas sûr que Danny soit enclin à le bouger. Quant aux Blazers, ils ne possèdent pas une jeune star en devenir qui pourrait intéresser Houston. Il y a évidemment du talent à Portland mais on doute que C.J. McCollum intéresse particulièrement les Fusées. Jason Quick de The Athletic nous indique tout de même que le président des opérations basket des Blazers Neil Olshey possède une vraie relation avec James Harden, qui date des jeunes années du Barbu à Los Angeles. L’autre élément crucial à prendre en compte, il est juste en dessous.

Bon, Harden à Portland ça se précise. pic.twitter.com/bQAU84tDT9 — Blazers France (@BlazersFr) December 25, 2020

On verra si de potentielles discussions ont lieu dans les jours à venir entre les Rockets et ces nouvelles équipes figurant désormais dans le dossier Harden, mais sachez qu’il y a un certain Portland – Houston de prévu samedi. Un match auquel James Harden pourrait participer, comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN. Après avoir pris une amende de 50 000 dollars, le Barbu doit être testé négatif pendant quatre jours consécutifs, avec comme point de départ mardi. Il devrait donc pouvoir revenir vendredi. Reste à voir comment la situation va évoluer avec le reste du groupe d’ici là, car on rappelle que les Rockets n’ont pas pu jouer leur match d’ouverture face au Thunder mercredi par manque de joueurs disponibles.

Voilà pour les dernières news concernant le dossier Harden. C’est bon, vous savez tout, on peut désormais passer en mode Christmas Day.

Source texte : The Athletic