Les Sixers solides face à la nouvelle vague Wizards : au rayon des bonnes nouvelles ? Joel Embiid, Tyrese Maxey et Shake Milton

On vous rassure tout de suite, cette nuit NBA n’a pas uniquement offert des scénarios WTF comme à Boston ou Denver, mais aussi des matchs pleins, équilibrés, et au terme desquels la meilleure équipe l’emporte. Ce fut le cas à Philadelphie, où le squad du nouveau venu Doc Rivers a finalement eu raison de Wizards excitants et accrocheurs. Première validée pour Joel Embiid and co., et ça a déjà l’air beaucoup plus sérieux que la saison passée.

Première image de la soirée ? Ben Simmons et Joel Embiid qui sonnent la cloche du Wells Fargo Center, sans public pour apprécier ce doux son mais sans James Harden non plus pour exploser le duo, l’obèse et coquin covidé n’ayant pas encore été aperçu trop près des bureaux de Daryl Morey. Après la première image la première bonne nouvelle : il y a un peu plus d’espace sur le terrain depuis que les Sixers ne jouent plus avec trois lourdauds dans leur starting five. Danny Green et Seth Curry pour donner de l’air c’est bien, et quand… Joel Embiid fait sa loi sans faire le con c’est encore mieux. Ben Simmons à la baguette pour envoyer pépère dans les cieux, Tobias Harris qui rentre ses doux buckets et tout va bien dans le meilleur des mondes, à un détail près : en face ça joue. Russell Westbrook fantastique sur le début de match, Bradley Beal parfait dans le rôle du mec qui fait croire à son meneur qu’il est le leader de l’équipe tout en s’assurant du contraire, Isaac Bonga et Thomas Bryant bien présent, Deni Avdija et Troy Brown ça joue aussi, et carotte sur le gâteau… Davis Bertans qui sort du banc pour envoyer du missile letton. Trop bien, gros kif, et encore plus quand le rookie Tyrese Maxey nous vend du rêve à peine entré en jeu grâce à un combo grâce / agressivité qui nous donne des envies d’insulter Jahlil Okafor. Une balle gratuite, une.

Joel Embiid qui domine, le rook’ qui fait plaisir, Furkan Korkmaz qui pointe le bout de son arc, et si Ben Simmons régalera aussi toute la soirée de par sa justesse et sa solidité, c’est son espèce de back-up Shake Milton qui confirmera à son tour sa belle saison 2019-20. En face ça tient le choc mais ça joue sur la corde raide, Russell Westbrook valide son premier triple-double avec Washington mais, classic shit, son cerveau fait des micro-siestes, et au terme d’un money time accroché lors duquel Doc Rivers enverra Didier Dinart Matisse Thybulle jouer sa seule minute pour faire une faute, c’est bien Philly qui repartira avec la win, première d’une saison qui devrait en amener bien d’autres.

Des Sixers concentrés et dont le plan de jeu est enfin agréable à l’œil nu avec des ballons dessous pour Embiid et d’autres plus lointains pour des snipers adroits, Ben Simmons et bientôt Tyrese Maxey pour faire le tampon… et un adversaire accrocheur bien que battu. Même Scott Brooks a lâché quelques rotations qu’on ne lui connaissait pas pour Washington, on est à deux doigts de dire que tout le monde est content.