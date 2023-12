Devin Booker sur le retour de Bradley Beal : “Ça change tout”

De retour de blessure cette nuit face aux Hornets, Bradley Beal a joué seulement son septième match de la saison, et pour la deuxième fois à peine avec Kevin Durant et Devin Booker. Pour ce dernier, la présence de l’ancien All-Star des Wizards fait toute la différence.

Il y a quelques jours, après la victoire convaincante des Suns à Houston, on se demandait si Phoenix possédait enfin son match référence pour véritablement lancer sa saison. Une victoire face à des Hornets décimés par les blessures ne répondra pas à cette question, mais on a eu un aperçu très sérieux de ce que pouvait donner l’attaque des Suns avec un Big Three KD – Booker – Beal au complet.

133 points marqués, 62% au tir dont 60% à 3-points (et 96% aux lancers), 18 tirs primés, 34 passes décisives.

Les chiffres ne mentent pas. L’attaque des Suns a tourné à plein régime cette nuit, profitant notamment du retour de Bradley Beal pour sanctionner les Hornets de tous les côtés.

“Ça change tout, le fait d’être au complet. Il y avait du mouvement en attaque, la balle bougeait bien et on arrivait à obtenir le meilleur shoot possible.” – Devin Booker (via ESPN)

Si Bealou n’a pas affolé les compteurs (6 points, 3 rebonds, 7 passes) pour son retour de blessure, ses qualités de créateur et la menace qu’il représente donnent une dimension supplémentaire à l’attaque de Phoenix. C’est comme si un nouveau niveau était débloqué, comme si tout devenait d’un coup plus fluide.

“C’est ce que nous voulons, c’est la beauté de notre jeu. On a beaucoup de menaces sur le terrain, des gars qui sont très polyvalents. On peut très bien shooter la balle.” – Bradley Beal

Bradley Beal en mode playmaker, Devin Booker en mode killer (35 points), Kevin Durant en mode all-around (21 points, 11 passes), et à côté de ça des role players qui se régalent comme Jusuf Nurkic (24 points, 15 rebonds), Eric Gordon (21 points à 7/12 de loin) ou encore Grayson Allen (16 points). Voilà le type de performance qu’imaginaient les Suns quand l’équipe a été construite cet été.

Book ➡️ Beal ➡️ Durant pic.twitter.com/MqGPM2U4h1

— Phoenix Suns (@Suns) December 30, 2023

Alors qu’ils restaient sur neuf défaites en douze matchs, à cause notamment d’une attaque trop stéréotypée autour de KD et Booker, les Suns ont repris leur marche en avant avec deux victoires de suite.

La machine est-elle enfin lancée ? Réponse lors des prochaines échéances.