Alors qu’il avait joué l’ensemble des 27 premiers matchs de la saison, Kawhi Leonard n’a pas joué depuis dix jours à cause d’une blessure à la hanche. Forcément, connaissant l’historique du bonhomme, on a quelques sueurs froides. Sont-elles justifiées ?

Il y a une dizaine de jours, on soulignait la forme exceptionnelle de Kawhi Leonard, qui avait joué 100% des matchs de son équipe (34,5 minutes par soir, avec les back-to-backs s’il vous plaît) tout en restant sur une masterclass à Dallas. Mais depuis ce match chez les Mavs, Kawhi n’a pas refoulé les parquets, ratant les quatre dernières sorties des Clippers.

Grant Williams gone have to see me no bs. pic.twitter.com/EDTFUHSHEt

— Klaw🏆🏆 (17-12)🏀 (@Kawhi_Klaw2) December 27, 2023

Touché à la hanche depuis début décembre, Kawhi Leonard a repris un coup suite à un contact avec Grant Williams, et depuis il squatte l’infirmerie. Tyronn Lue a apporté une petite update concernant sa star : “Il progresse mais n’est pas autorisé à rejouer” a déclaré le coach via le Los Angeles Times. “On sait qu’il aura besoin d’un peu de temps pour revenir” a ajouté Paul George.

Ce refrain, on le connaît que trop bien à Los Angeles, et difficile de ne pas s’inquiéter un minimum quand on connaît les innombrables blessures qu’a connues Kawhi ces dernières années.

Kawhi Leonard absent ce soir face aux Grizzlies.

Son 4ème match de suite loupé.

Commencez pas à faire flipper là.

On était chauds on était comme des ouf à le regarder jouer à 100%.

Commencez pas à nous rappeler de mauvais souvenirs please.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2023

Kawhi Leonard ne participe que de façon très limitée aux entraînements des Clippers, lui qui réalise plutôt des workouts individuels en ce moment. On se veut tout de même rassurant dans le camp californien, Paul George déclarant que la blessure de son coéquipier n’est “pas sérieuse”. Mais comme souvent avec Kawhi, c’est le flou et on n’a aucune idée de quand il pourrait revenir sur les parquets.

En attendant, les Clippers vont continuer à combler son absence du mieux possible, eux qui sont un peu coupés dans leur élan après avoir enchaîné neuf succès de suite. Ils affichent actuellement un bilan de deux victoires pour deux défaites sans Kawhi, avant une série de matchs qui s’annonce plutôt compliquée : Miami, @ Phoenix, @ New Orleans, @ Lakers, Suns.

__________

