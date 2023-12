Les Cavs en forme + record de défaites des Pistons ! // Allez, café

Pour lancer une nuit de NBA en beauté, rien de tel qu’un petit Allez, café histoire de se mettre en appétit. Hier soir, avant les matchs, on a notamment parlé des Cavaliers et des Pistons (forcément). Par ici le replay !

On a effectivement voulu se pencher sur la bonne forme récente des Cavs, qui – malgré leur défaite cette nuit contre Milwaukee – restaient sur cinq victoires en six matchs malgré une infirmerie bien remplie. On a également fait un retour sur l’excellent match de Victor Wembanyama à Portland, le jeu de Tyrese Haliburton, et le match classique qui a opposé Boston à Detroit… pour prolonger le record de défaites des Pistons (28 revers consécutifs !). Et avec ça, un petit quiz pour respecter la tradition !