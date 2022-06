Allez, café : récap du Game 2 des Finales NBA 2022 !

Qui dit fin de nuit en Playoffs dit petit tour à la cafetière pour analyser ce qu’il s’est passé et partager les avis avec les copains en direct. Vous vous joignez à nous ? Allez, café !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Boum, c’est l’heure de discuter tous ensemble de ce Game 2 haut en couleurs ! Pour les plus chanceux, ce lundi est vraiment le meilleur jour de la semaine car il est férié, pour les autres on vous redonne le sourire en prenant le temps de débrief ce match en long et en large. Les Warriors ont envoyé la sauce sur les Celtics, à l’image d’un Stephen Curry thermostat 29. On en profite aussi pour faire le tour de l’actualité, notamment à Utah où Quin Snyder est parti après huit ans de CDI. Allez, on se pose tout confort et on y va !