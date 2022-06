Dans trois jours prendra place l’un des évènements les plus attendus de la saison NBA, la Draft, et une semaine plus tard c’est la Free Agency qui ouvrira ses portes avec son lot d’annonces et de surprises. On préchauffe rapidement et on vous envoie toutes les dernières rumeurs en date, allez, café !

On y est. Plus que 72h environ avant la grande soirée de la Draft – commentée en direct sur TrashTalk dans la nuit de jeudi à vendredi – et, forcément, les trente franchises NBA chauffent en vue de la cérémonie. Magic, Thunder, Rockets et Kings possèdent, dans l’ordre, les premiers picks de la cuvée à venir, Chet Holmgren, Jabari Smith, Paolo Banchero et Jaden Ivey sont pressentis, dans le désordre, pour en être les plus haut appelés, et dans les prochains jours c’est donc une grande foire à la saucisse qui va s’ouvrir, lors de laquelle les trente General Managers vont multiplier les coups de fil et autres messages insistants sur WhatsApp. Echanges de picks, échanges de picks ET de joueurs, discussions – déjà – en vue de l’ouverture du marché des transferts le jeudi 30, bref, un énorme bordel durant lequel des gros noms comme Deandre Ayton, Malcolm Brogdon ou même Rudy Gobert pourraient bien faire leurs valises. La meilleure période de l’année pour certains, la plus fastidieuse pour les GM et la plus excitante pour certains fans, alors accrochez vos ceintures en attendant la cérémonie de jeudi car notre petit doigt avisé et habitué nous dit que ça pourrait bouger très fort d’ici là.

En attendant ? Envoyez toutes les rumeurs les plus chaudes pour un Allez, café brûlant de presque deux heures et si vous êtes sages vous aurez même une surprise en début de replay. On est comme ça nous, on régale, toute l’année. Allez ? Allez, café.