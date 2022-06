Draft NBA 2022 : Jabari Smith, le profil complet ! Apéro TrashTalk

Les Finales NBA 2022 viennent tout juste de se terminer, mais ce n’est pas encore le moment de se reposer. Car dans moins d’une semaine, il y a la Draft. Et qui dit Draft dit évidemment profil de Draft. On continue notre tournée des pépites avec le phénomène d’Auburn, Jabari Smith Jr.

Le profil de Jabari Smith Jr., à l’écrit

Est-ce qu’on ne tiendrait pas là le first pick de la prochaine Draft NBA ? C’est bien possible. Annoncé par nombre de médias du côté d’Orlando, Jabari Smith Jr. apparaît en bonne position pour serrer la main d’Adam Silver en premier le 23 juin prochain. Avec lui, le Magic tient un véritable diamant qu’il ne reste plus qu’à polir. Travailleur acharné, super shooteur et déjà prêt à se battre en défense, l’ailier-fort va faire du bien à son équipe dès le jour 1. Bien sûr, il faudra aussi progresser dans certains secteurs pour vraiment se faire sa place en NBA (protection de cercle, jeu de passes, aller choper un peu de muscle pour tenir face aux intérieurs adverses) mais le potentiel du garçon semble assez fou. On lui souhaite une meilleure fortune que son cousin Kwame Brown, lui aussi numéro un de Draft en 2001. Allez, ne lui portons pas la poisse.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis d’Hexpert sur les projections abordées ! En attendant, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo profil de la Draft 2022.