La Draft NBA, c’est dans seulement quatre jours ! Quatre jours qui seront rythmés par un certain nombre de rumeurs concernant la cérémonie de jeudi soir. Afin d’être toujours bien informé sur les derniers bruits de couloir qui animent la Ligue, rien de mieux qu’une petite matinale fait maison, où vous pourrez retrouver l’ensemble des infos les plus récentes en amont de la Draft. Let’s go !

Avant d’aller plus loin, un petit café peut-être ?

Pick #1

🚨 À l’heure actuelle, Orlando sélectionnera Jabari Smith avec le 1er choix de la Draft 2022. Tout peut changer d’ici jeudi soir, mais à 4 jours de l’événement la plupart des indicateurs et mock se rassemblent sur Jabari Smith en 1st pick chez le Magic. Si changement: Holmgren. pic.twitter.com/6YfrE215Qy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

Pick #2

🚨 Chet Holmgren est projeté à OKC en 2ème choix de la Draft 2022, à l’heure actuelle. Le Thunder serait apparemment ravi de récupérer Holmgren ou Jabari Smith, n’importe lequel des deux. Sam Presti recevra des offres pour ce pick 2 jusqu’au buzzer, mais pas de trade à venir. pic.twitter.com/QEgXwFb1B4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

Pick #3

🚨 Paolo Banchero à Houston en 3ème choix de la Draft, ça se confirme. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé récemment, Banchero et son camp ne seraient pas « contre » le fait de jouer à Houston, bien au contraire. Un potentiel duo explosif avec Jalen Green à venir. pic.twitter.com/mvgg1arBlw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

Pick #4/Kings

🚨 Les Kings en 4ème place : ça reste flou, et ce sera certainement le cas jusqu’au buzzer. Jaden Ivey semble être devant Keegan Murray, Sacramento drafterait le meilleur talent des deux et verrait comment se débrouiller ensuite. Trade tout à fait possible, pick ultra désiré. pic.twitter.com/Q5EtnOG9ZR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

🚨 Kyle Kuzma + le 10ème choix des Wizards contre le 4ème choix des Kings ? Affaire à suivre. Kuzma a failli atterrir à Sacramento ces derniers mois, il y a un historique. Les Kings visent les Playoffs et pourraient reculer à la Draft pour ajouter l’expérience de Kuzma. pic.twitter.com/KD2BTYAGvB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

# Thunder

🚨 La rumeur qui fait son chemin en ce moment : le Thunder essayerait d’avoir un 2ème choix dans le Top 10 de la Draft 2022. Cibles principales : Portland (7) et Pelicans (8). Les Kings (4) pourraient demander beaucoup en échange. OKC a le pick 12, donc monter est envisageable. pic.twitter.com/Z2WUGde0s6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

# Wizards

🚨 Les Wizards sont à l’écoute d’offres concernant leur pick 10, associé à un de leurs joueurs (Hachimura, Bryant, Avdija), afin de renforcer leur effectif. Opération séduction autour de Bradley Beal, il y a déjà eu le trade de Kristaps Porzingis en février dernier. À suivre. pic.twitter.com/V6LeRlr8za — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

Grizzlies

🚨 Les Grizzlies tenteraient de monter à la Draft. Memphis est en possession des picks 22 et 29, ils ont un nez très fin sur les dernières Draft, et le management pourrait créer un package afin de cibler un joueur en particulier. Comme Ziaire Williams l’an dernier. pic.twitter.com/Q8UmoHtMQk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

# Bulls

🚨 Les Bulls sont à l’écoute concernant leur pick 18 de la Draft. Un package avec le pick 18 + Coby White aurait été discuté dans certaines franchises, à voir si cela bougera davantage d’ici jeudi soir. White n’est plus vraiment désiré à Chicago, et cela ne date pas d’hier. pic.twitter.com/fJVsjZdN9y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

# Rockets

🚨 Comme depuis des mois, Houston chercherait à obtenir un pick de Draft en échange d’Eric Gordon. Idéalement un premier tour, sinon du second tour. Pas étonné si un deal tombe d’ici jeudi soir, le management des Rockets veut définitivement tourner la page (Wood à Dallas). pic.twitter.com/vRZa5EnknO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

# Sixers

🚨 Les Sixers ont le pick 23 de la Draft et Danny Green s’est blessé gravement en Playoffs : discussions en cours. Philadelphie veut renforcer ses ailes et pourrait monter un package. Difficile d’envisager l’intégration de Thybulle, mais si la bonne occasion se présente… pic.twitter.com/ows3qiqaAu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2022

# Hornets

La franchise de Charlotte possède les picks #13 et #15, mais elle ne devrait pas conserver les deux. Selon HoopsHype, les Hornets cherchent à obtenir un joueur confirmé pouvant les aider dans leur quête de Playoffs (ils restent sur deux éliminations consécutives au play-in tournament), et pour ça ils pourraient sacrifier l’un des deux picks. Dossier à surveiller de près donc. On rappelle également que Charlotte ne possède toujours pas de coach à l’heure actuelle, Kenny Atkinson ayant finalement décidé de poser un lapin aux Frelons. Pas idéal au moment d’aborder la Draft…

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir et autres rumeurs qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la Draft NBA 2022. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, sur ce, bonne journée.