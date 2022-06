Tic, tac, tic, tac… La Draft 2022 approche à grands pas, plus que quatre jours à patienter désormais ! La cuvée de cette année est riche en talents sur pas mal de postes mais on ne va pas se mentir, les ailiers-forts sont très nombreux et très prometteurs. Si votre franchise a besoin d’un poste 4 dans les plus brefs délais, voici les cinq meilleures pépites que la cuvée de Draft 2022 a à vous proposer.

1. Jabari Smith Jr. – Auburn Tigers – 19 ans – 2m08 – 99 kilos

Avec un paternel ancien NBAer notamment passé par les Sixers, le minot a appris dès le plus jeune âge à travailler dur pour obtenir ce qu’il veut. Et de quoi rêve-t-il ? Jouer dans la Grande Ligue, comme papa. Du côté d’Auburn pour son année freshman, le natif de Géorgie marque les esprits et devient le deuxième freshman de l’histoire de la NCAA à enregistrer plus de 70 3-points et 100 lancers francs sur une saison, le second après un certain Kevin Durant. Avec 17,1 points à 42,9% au tir dont 42% du parking, 7 rebonds, 1,9 passe décisive en 32 minutes de jeu en moyenne sur la saison, Jabari Smith Jr. a su montrer qu’il était prêt pour enfin atteindre son rêve. Sur l’aspect offensif et plus spécialement du tir, Jabari Smith Jr. est un scoreur à trois niveaux déjà affirmé. Il sait tirer du parking à haut volume, avec 5,5 tentatives par match et 42% de réussite en moyenne. En défense, sa belle mobilité lui permet de défendre très bien sur plus petit que lui, mais son haut du corps n’est pas assez développé pour pouvoir mieux protéger le cercle. En attaque, s’il veut agresser le panier en faisant la différence dès le départ, il va falloir qu’il gagne en explosivité sur le premier pas du drive qui aujourd’hui est encore trop lent. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être le premier à être appelé par Adam Silver jeudi devant Chet Holmgren. Normal, le garçon a prouvé toute l’année qu’il avait le talent pour rejoindre le Magic en étant sélectionné dès le first pick.

2. Paolo Banchero – Duke Blue Devils – 19 ans – 2m03 – 113 kilos

Aux côtés de Coach K pour sa dernière saison en carrière, l’Américano-Italien est la réelle sensation des Blue Devils. Avec un effectif assez lourd, Duke était dès le début de la saison un candidat au titre national mais a échoué en demi-finale contre le rival de North Carolina. Après une saison à 17 points à 47,8% au tir, 7,8 rebonds, 3,1 passes décisives et 1,1 interception en 32,4 minutes de jeu en moyenne, Paolo a été élu freshman de l’année au sein de sa conférence – la ACC – et n’est pas sorti du podium des mock drafts US de toute l’année. La plus belle qualité dans le jeu du natif de Seattle est tout simplement son footwork. Le gamin sait très bien utiliser ses jambes et fait rêver plus d’un intérieur qui aimerait se débarrasser de ses deux pieds gauches. Et que ce soit en transition ou sur du jeu placé, sur de la relation intérieur-intérieur ou juste ressortir le ballon à 3-points pour des shooteurs, Monsieur Banchero prend un avantage sur ses concurrents de la cuvée 2022 grâce à sa belle vision de jeu. De l’autre côté du terrain, c’est là que ses défauts se révèlent au grand jour. Paolo handicape plus ses coéquipiers qu’il ne les aide en défense. Pour lui, devoir être actif de l’autre côté du terrain est presque un fardeau. Il y a clairement du boulot à faire sur la régularité plus que sur la défense en elle-même, car quand il s’y met vraiment, l’Italien peut être un vrai obstacle au poste grâce à son physique déjà prêt pour la NBA. Dans la dernière mock draft de chez ESPN, il est annoncé à la troisième place et donc pické par les Rockets. Sur la fin du podium, il pourrait créer une raquette très jeune et complémentaire avec Alperen Sengun.

3. Keegan Murray – Iowa Hawkeyes – 21 ans – 2m03 – 102 kilos

Après avoir eu son bac, Keegan n’avait reçu qu’une seule offre de bourse par une université de Division 1. Aujourd’hui, il a été élu meilleur poste 4 du pays en étant le quatrième meilleur marqueur en moyenne, le premier au total de points. En deux saisons chez les Hawkeyes dont une aux côtés de la « légende » du programme d’Iowa Luka Garza, Keegan a pris le temps de se développer, de devenir la meilleure version de lui-même, pour prouver aux recruteurs des autres programmes qu’ils ont eu tort de ne pas lui proposer de bourse. Avec 23,6 points à 55,4% au tir dont 39,8% du parking, 8,6 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,9 contre en 31,7 minutes de jeu en moyenne sur la saison, le natif de Cedar Rapids était l’une des vraies sensations de la Big Ten, avec Johnny Davis de Wisconsin. Keegan a su étaler toute sa palette offensive tout au long de sa saison sophomore. Sur le jeu au poste, il a pu montrer son répertoire de moves très utiles pour faire danser le paso doble à son adversaire. En jeu de transition, après avoir gobé le rebond, Keegan peut se transformer en vraie locomotive inarrêtable. Cependant, la plus grosse interrogation qui pèse encore aujourd’hui est de savoir sur quel poste il arrivera à s’exprimer en NBA. Poste 3 ou 4, il est capable d’attaquer sur les deux, mais il a plus de mal à défendre sur des ailiers plus petits et rapides que lui. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par les Pistons en cinquième position. Une très belle place pour un garçon que personne ne voyait comme draftable il y a trois ans.

4. Jeremy Sochan – Baylor Bears – 19 ans – 2m03 – 100 kilos

Cette année, Baylor – champion NCAA en titre – était plus attendu comme un outsider que comme un vrai candidat au back-to-back. Normal, des seniors comme Davion Mitchell sont partis en NBA pour laisser place à de petits freshmen tout de même très talentueux. Élu cette année sixième homme de sa conférence, la Big 12, Jeremy Sochan a été un très bon élément dans la raquette des Bears cette saison. Avec 9,2 points à 47,4% au tir, 6,4 rebonds et 1,8 passe décisive pour 25,1 minutes de jeu en moyenne sur sa première année, l’ailier-fort polono-américain a su étaler toutes ses qualités pour montrer aux franchises NBA qu’il pouvait être candidat à un lottery pick. Il est mobile et polyvalent, et possède une vraie capacité à fluidifier le jeu en attaque comme en défense. Néanmoins, l’ailier-fort va devoir bosser sur ses capacités de catch-and-shoot, ainsi que son dribble qui est encore trop haut si la franchise qui le draftera jeudi veut le faire basculer sur le poste 3. Dans la dernière mock draft de chez ESPN, il est annoncé à la 13e place et donc pické par les Hornets.

This might be THE Jeremy Sochan clip All his strengths on display — defensive activity, ball handling for his size and also feel/passing, especially in transition pic.twitter.com/UjgXM9epQT — Draft Dummies (@DraftDummies) June 15, 2022

5. Tari Eason – LSU Tigers – 21 ans – 2m07 – 98 kilos

Après une année freshman plutôt en demi-teinte du côté du programme de Cincinnati, Tari Eason a rejoint le portail des transferts pour atterrir dans l’ancienne fac de Shaq. Pour LSU, c’était une vraie aubaine, ils ont récupéré un sixième homme de luxe. En sortie de banc, le sophomore a fini meilleur marqueur des Tigers avec 16,9 points à 46,2% au tir, 5,9 rebonds et 1,8 passe décisive en 24,4 minutes de jeu en moyenne sur la saison. Le natif de Los Angeles est un vrai athlète agressif en attaque comme en défense. Au cercle, ça finit fort et de l’autre côté du terrain, c’est brutal tant dans la protection du cercle que dans la récupération des rebonds défensifs. Le poste 4 est très polyvalent en défense, il peut même défendre sur plus petit et rapide que lui grâce à sa bonne mobilité. Cependant, il est encore trop irrégulier au tir extérieur et avec tant de brutalité, il va aussi falloir qu’il apprenne à mieux gérer ses émotions sur le terrain. Dans la dernière mock draft de chez ESPN, il est annoncé à la 17e place et donc pické par les Rockets. Sympa la rotation entre rookies avec Banchero, ça peut faire de vrais ravages.

Les ailiers-forts de cette cuvée de Draft 2022 sont reconnus majoritairement pour leurs très bonnes qualités offensives, tir, lecture de jeu… Mais il ne faut pas pour autant laisser de côté leurs capacités défensives. Cette cuvée est très riche au poste 4, et beaucoup de franchises cherchent à se renforcer à ce niveau-là. Aucun souci, chacun pourra y trouver ce qu’il lui faut au grand marché du 23 juin !