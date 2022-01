Allez, café : les dernières rumeurs de transferts en NBA !

Dans le « Allez, café » de ce vendredi soir ? Il était l’heure de faire le point sur toutes les dernières rumeurs de transferts en NBA. De Ben Simmons à Bradley Beal en passant par Russell Westbrook, Cam Reddish, Eric Gordon ou encore Joe Ingles, on a fait pour vous le tour des récentes infos pour bien préparer la Trade Deadline 2022. Et vous savez déjà quoi faire. Petite tasse, petit café, et un bon début de journée avec le replay !

A quelques semaines du gong qui mettra fin à la fameuse trade deadline, on s’active à droite et à gauche pour s’armer au mieux en vue des Playoffs. Densifier un peu plus un roster déjà compétitif, entamer une reconstruction pour les années à venir ou encore trouver le facteur X qui permettra à sa franchise d’exploser, voici les missions actuelles des 30 GM de la Ligue, placez votre équipe préférée dans la catégorie qui vous chante. Le cas Ben Simmons à Philadelphie, celui de Bradley Beal à Washington ou encore Russell Westbrook avec les Lakers ? La situation de Cam Reddish à Atlanta ? Celles d’Eric Gordon ou Joe Ingles ? On fait le tour pour vous et avec vous de tout ce qu’il se murmure ces derniers jours aux alentours de certains bureaux.

Les Hornets qui cherchent un pivot défensif, les Kings qui mettent tout le monde ou presque sur le marché, Ricky Rubio probablement bazardé, on essaie de balayer tout ce qu’il y a à balayer en attendant les premières bombes, et on vous propose même de vous faire le replay de la vidéo avec le petit café du matin. Elle est pas belle la vie ?