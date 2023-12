En back-to-back à Oklahoma City hier, les Clippers sont tombés pour la première fois en dix matchs, eux qui restaient sur neuf succès consécutifs. Autre première : Kawhi Leonard était absent, lui qui avait joué tous les matchs jusqu’ici.

Si on nous avait dit que Kawhi Leonard, symbole du load management et victime d’une nouvelle blessure au genou lors des derniers Playoffs, jouerait les 27 premières rencontres des Clippers sans en rater une seule, on ne l’aurait pas cru. C’est pourtant bien ce qui est arrivé en ce début de saison, avant que Kawhi ne rate son premier match face au Thunder la nuit dernière.

Listé out officiellement pour une contusion à la hanche, Leonard a surtout mérité un bon jour de repos après avoir lâché une nouvelle masterclass du côté de Dallas la veille. Sur un nuage, Kawhi a autant enchaîné les matchs que les perfs XXL ces dernières semaines, lui qui a même brillé lors des quatre premiers back-to-backs de la saison.

“Je me sens bien après les matchs, je ne ressens aucun douleur. Donc je veux simplement continuer, et mon objectif est de rester en bonne santé. Tout le reste ira tout seul.” – Kawhi Leonard, via ESPN

Après un début de saison moyen pour ses standards, Kawhi Leonard est progressivement monté en puissance jusqu’à redevenir Prime Kawhi.

Ses stats depuis fin novembre ? 29,3 points, 6,5 rebonds, 3,6 passes, 1,3 interception, à 59% au tir dont 52% à 3-points et 92% aux lancers-francs. En matière d’efficacité et d’impact des deux côtés du terrain, difficile de faire mieux. Et sous son impulsion, c’est toute l’équipe des Clippers qui a trouvé son rythme de croisière avec 10 victoires en 13 matchs.

On espère désormais que cette première absence de la saison à Oklahoma City restera un cas isolé, et que Kawhi pourra continuer sur sa très bonne dynamique actuelle. On l’a vu trop souvent à l’infirmerie, on l’a vu rater trop de matchs, on a été trop frustrés de ne pas pouvoir l’observer au top de son jeu ces dernières années, qu’on a besoin qu’il reste sur les parquets.

Ce serait une belle revanche sur les blessures, et sur tous ceux qui – nous inclus – ont fait de Kawhi Leonard le visage des nouvelles règles NBA concernant le load management.

“Cela n’a rien à voir avec les règles. J’ai toujours voulu jouer au basket. Mais il fallait que je revienne en bonne santé.” – Kawhi

When the participation policy passed, Kawhi Leonard and Paul George were often pictured as the examples for load management. Surprise surprise, they’ve played in all but 1 game.

Kawhi joked to ESPN: “We should sue for – what do they call it? – negligence” https://t.co/RDZxvyBTkH

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 20, 2023