De retour sur les parquets cette saison après une année blanche l’an passé, Kawhi Leonard va évidemment avoir besoin d’un peu de temps avant de retrouver son rythme et donc son top niveau. La preuve, lors du match d’ouverture des Clippers la nuit dernière, Kawhi a carrément décidé de sortir du banc. Une décision mûrement réfléchie pour maximiser ses minutes.

Quand vous avez l’un des meilleurs joueurs du monde qui commence un match de saison régulière sur le banc, forcément c’est bizarre. Certes, on avait eu un scénario similaire lors des derniers Playoffs avec Stephen Curry chez les Warriors, lui qui avait décidé de commencer la postseason dans un rôle de sixième homme après son bobo au pied. Certes, on a bien conscience que Kawhi revient d’une grosse blessure au genou et qu’il n’a pas joué le moindre match officiel depuis ce Game 4 des demi-finales de Conférence Ouest contre Utah le 14 juin 2021. Et certes, il n’est pas le premier ni le dernier à avoir des restrictions de minutes pour son grand retour sur les parquets. Mais voir The Klaw sur la touche et entrer en jeu seulement au milieu du deuxième quart-temps face aux Lakers, oui clairement c’était chelou.

Si l’on en croit The Athletic, cette décision de sortir du banc a été prise après discussion entre Kawhi, le coach Tyronn Lue et le staff médical. D’après Leonard, plusieurs scénarios avaient été analysés avant le match face aux Lakers pour favoriser un retour en douceur mais aussi maximiser son impact une fois sur le terrain.

« On a réalisé plusieurs simulations à l’entraînement. Pour moi, j’ai trouvé que [sortir du banc] était la meilleure solution. En cas de titularisation, je serais resté 35 minutes sur le banc en temps réel. C’est beaucoup trop long. »

Alors au lieu de commencer le match pour ensuite rester sur le banc pendant un long moment, Kawhi a débuté sur le banc pour ensuite s’échauffer et rentrer en jeu avec 6 minutes et 25 secondes à jouer dans le second quart-temps. Derrière, Leonard a commencé la deuxième mi-temps sur le terrain pour jouer sept minutes consécutives, avant de revenir pour les huit dernières minutes du quatrième quart. Selon Ohm Youngmisuk, qui couvre les Clippers pour ESPN, The Klaw n’aurait pas pu terminer le match ou jouer autant dans le money time s’il avait été titularisé à la base. C’est justement pour maximiser ses minutes que Leonard a préféré opter pour trois grosses périodes de jeu rapprochées plutôt que sur une titularisation qui aurait accentué le nombre de temps faibles entre ses apparitions sur le parquet. Au total, The Klaw a donc joué 21 minutes, pour 14 points et 7 rebonds à 6/12 au tir.

La question qu’on se pose logiquement désormais, c’est à quel moment Kawhi Leonard retrouvera-t-il le cinq de départ des Clippers ? Toujours selon Ohm Youngmisuk, qui a pu échanger avec le principal intéressé après le match, il faudra attendre que Kawhi soit en condition physique suffisante pour jouer plus de 30 minutes par match avant de le voir à nouveau titulaire. Ce n’est donc pas pour tout de suite et on devrait ainsi voir Leonard en sortie de banc face aux Kings ou aux Suns ce week-end (il ne jouera qu’un des deux matchs car c’est un back-to-back), puis pour les matchs qui suivront (Thunder par deux fois, Pelicans, Rockets à deux reprises).

Vous l’avez compris, Kawhi Leonard et les Clippers vont vraiment prendre leur temps pour faciliter son retour. Il y a encore 81 matchs au programme pour retrouver le rythme et être au top au moment des Playoffs. Avec la profondeur que possède l’équipe californienne, elle peut se le permettre.

