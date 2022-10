Après deux défaites sur leurs deux premiers matchs de saison régulière, les Lakers ont entamé leur campagne 2022-23 du mauvais pied. Alors forcément, la mythique franchise californienne cherche des solutions pour rebondir au plus vite. C’est ainsi qu’elle envisage de signer… attention roulement de tambour… Moe Harkless.

Deux matchs, deux défaites, 19/85 à 3-points. En à peine quelques mots on a résumé le magnifique début de saison des Lakers, déjà bien dans le dur. Il n’a d’ailleurs fallu qu’un match à LeBron James pour pointer du doigt le manque de shooting à ses côtés et par la même occasion mettre la pression sur les épaules du président des opérations basket Rob Pelinka. Alors ce dernier s’est bougé ces dernières heures pour tenter de trouver des solutions aux problèmes qui caractérisent actuellement l’équipe de Los Angeles, et il est tombé sur l’exceptionnel Moe Harkless. Comme indiqué par l’insider Marc Stein puis par Shams Charania de The Athletic, les Lakers envisagent de signer l’ancien joueur de Portland et Sacramento, qui a été libéré par les Rockets il y a une dizaine de jours. Harkless est arrivé à Los Angeles pour un entretien avec l’équipe californienne ainsi qu’un entraînement, preuve que les Lakers sont plutôt chauds sur son dossier. Pas sûr cependant que ça suffise à convaincre LeBron sachant que Moe n’a jamais vraiment été un sniper mais que voulez-vous, Rob Pelinka fait ce qu’il peut avec les joueurs actuellement disponibles sur le marché. La saison dernière, Harkless (29 ans) a joué 47 matchs sous le maillot des Kings pour 24 titularisations, et des stats de 4,6 points, 2,4 rebonds à 46% au tir dont 30,7% à 3-points. De quoi faire rêver les fans des Lakers.

« Les Lakers veulent renforcer leur profondeur à l’aile et sur le frontcourt, et Harkless est l’un des meilleurs agents libres encore disponibles. » – Shams Charania

Que Moe Harkless débarque à Los Angeles ou pas, la Lakers Nation attend surtout de voir ce qu’il va se passer avec Russell Westbrook, encore une fois catastrophique au tir sur ce début de saison. Certains attendent encore que Rob Pelinka appuie sur le bouton rouge pour dégager Russ et faire venir le duo Buddy Hield – Myles Turner en provenance d’Indiana, mais pour l’instant la franchise de la Cité des Anges préfère jouer la carte de la patience. Aucun transfert ne devrait avoir lieu avant Thanksgiving si l’on en croit les derniers bruits de couloir. Peut-être que d’ici là ou la prochaine trade deadline, d’autres options suffisamment intéressantes s’ouvriront à Pelinka pour qu’il décide finalement de lâcher ses picks de draft afin d’apporter plus de soutien à LeBron et Anthony Davis. Mais en attendant, on devrait encore assister à beaucoup de sessions maçonnerie du côté de Los Angeles. Et ce n’est pas Moe Harkless qui va changer ça.

La saison s’annonce longue pour les Lakers, surtout si Rob Pelinka ne trouve pas la solution pour améliorer un minimum le roster actuel. Sans manquer de respect à Harkless, il ne révolutionnera rien à Los Angeles, et pourtant c’est bien d’une mini-révolution qu’ont besoin les Lakers aujourd’hui.

Source texte : Marc Stein, The Athletic