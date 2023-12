Zion Williamson : trop souvent blessé, son contrat à 200 millions n’est plus garanti !

Un an et demi après avoir prolongé aux Pelicans, Zion Williamson est actuellement dans la première année de son nouveau deal, d’une valeur de 197 millions de dollars sur une durée de cinq ans. Un joli pactole… qui n’est cependant pas garanti pour la jeune star de la Nouvelle-Orléans.

Contrairement à d’autres ligues sportives américaines (comme la NFL par exemple), les contrats signés par les joueurs sont garantis par nature, sauf si certaines conditions y sont intégrées pour différentes raisons. Dans le cas de Zion Williamson, les Pelicans lui ont offert une extension XXL à l’été 2022 mais ont également voulu se protéger connaissant l’historique de blessures du bonhomme. Comment ? En lui imposant un nombre minimum de matchs à jouer pour pouvoir toucher l’intégralité de son salaire.

Si l’on en croit The Athletic, cette limite était fixée à 22 matchs ratés maximum sur la saison 2022-23. Limite que Zion a largement dépassée avec 53 matchs ratés au total (pour seulement 29 joués). Résultat : les trois dernières années du contrat de Williamson – d’une valeur de 126 millions en tout – ne sont désormais plus garanties.

Autrement dit, les Pelicans peuvent théoriquement couper Zion en 2025 sans avoir à lui payer le reste de son salaire.

On est dans un cas extrême et rare, les contrats non garantis étant habituellement réservés à des joueurs de banc (voire bout de banc) qui touchent un faible salaire. Zion Williamson représente à la fois un talent incroyable, qui possède le potentiel pour devenir une superstar capable de porter les Pelicans vers les sommets. Mais dans le même temps, il n’a joué que 137 matchs depuis son arrivée en NBA en 2019 et sa condition physique reste un sujet sensible à la Nouvelle-Orléans.

Toujours selon The Athletic, d’autres conditions ont également été contractualisées : il ne doit pas dépasser un certain poids et un certain pourcentage de masse grasse sous peine de perdre encore plus d’argent garanti. S’il rate beaucoup de matchs cette saison (nombre non spécifié), il pourrait ne pas toucher l’intégralité de son salaire l’année prochaine (36,7 millions en 2024-25). Enfin, si Zion se reblesse au même pied où il a été touché il y a deux saisons (en 2021-22), la moitié de son salaire 2024-25 deviendra non garanti dans le cas où les Pels décideraient de le couper.

Vous l’avez compris, c’est dans l’intérêt de Zion Williamson de faire attention à sa ligne et de jouer le plus de matchs possible. D’autant plus que les Pelicans lui laissent la possibilité de re-garantir son contrat s’il respecte certaines des conditions citées plus haut (notamment au niveau du poids) et s’il atteint un certain nombre de matchs joués lors des saisons à venir.

