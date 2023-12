Alors qu’on s’approche du tiers de la saison NBA 2023-24, c’est toujours intéressant de faire un premier point sur la course aux différents trophées individuels. Dans l’Apéro TrashTalk du jour, place à celle pour le MVP 2024.

Qui est le meilleur joueur de NBA cette saison ? Il y a bien longtemps que la course au MVP n’avait pas concerné autant de joueurs. Souvent deux ou trois joueurs s’envolent rapidement dans la saison et sont les seuls dans les débats pendant toute la fin de régulière. Cette année, bien malin est celui qui arrive à réaliser son podium sans une goutte derrière la nuque. Alors qui montre sur votre boîte ? Joel Embiid ? Nikola Jokic ? Shai Gilgeous-Alexander ? Giannis Antetokounmpo ? Luka Doncic ? Jayson Tatum ? Et encore nous n’avons pas cité des Anthony Edwards, De’Aaron Fox et autre Kawhi Leonard ? On vous laisse à vos bulletins et peut-être que les 45 minutes de discussion de nos Hexperts sauront vous guider dans vos choix.