Calendrier de l’Avent 2023 (24 souvenirs à la sauce TrashTalk) : 22 décembre – les larmes de Stephen Curry

Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on parle de Stephen Curry, au sommet de son immense carrière.

Un moment inoubliable pour les fans de NBA, carrément all time pour les fans des Warriors. Après deux années remplies de galère, Golden State l’a fait, de nouveau. Battre les Celtics en Finale, remporter un quatrième titre en 8 ans. Et peu nombreux sont ceux qui auraient misé sur un retour de Curry et des siens.

Parlons de Stephen Curry, d’ailleurs. Patron d’une des plus grandes équipes de l’histoire, enfin couronné de son trophée de MVP des Finales. Et forcément, au-delà de tout cela, le sentiment ultime de la fierté, celui du retour au sommet. Pour un joueur unique, qui aura marqué comme très peu d’autres le basketball. Cela prolonge presque un peu notre jeunesse, à nous autres enfants des années 2000 qui avons vu grandir le phénomène en direct live. Des larmes évidentes, magnifiques. Des larmes pour la postérité.

Steph en larmes putain C’est beau

