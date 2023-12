25. Les Pistons sont donc à 25 défaites consécutives, eux qui n’ont même pas réussi à profiter de la venue du Jazz pour gagner un foutu match de basket. De quoi faire rager leurs fans, au bout du rouleau.

Ce match face à Utah semblait représenter la meilleure occasion pour les Pistons afin de briser leur terrible série. Pour éviter d’écrire l’histoire de la mauvaise manière. Le Jazz débarquait en effet à Detroit avec un bilan très peu glorieux de 13 défaites en 15 matchs à l’extérieur, et sans Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Keyonte George et Talen Horton-Tucker.

Malgré ces circonstances favorables, les Pistons ont donc perdu pour la 25e fois de suite, faisant craquer leurs supporters par la même occasion.

“Vendez l’équipe ! Vendez l’équipe !”

À l’unisson, les fans de Detroit ont envoyé un message très clair à Tom Gores, propriétaire des Pistons depuis 2011. Difficile de tomber plus bas. Mais le pire dans tout ça, c’est que la franchise de Motown n’a probablement pas fini de creuser.

Au vu de leur calendrier, les Pistons pourraient bien battre le record du plus grand nombre de défaites consécutives dans l’histoire de la NBA. Il est actuellement détenu par les Sixers qui ont perdu 28 matchs de suite entre la saison 201-15 et 2015-16. Sur une seule et même saison, la marque est de 26 défaites consécutives (Cavaliers 2010-11 et Sixers 2013-14), marque que pourrait atteindre Detroit dès samedi à Brooklyn.

Voici les cinq prochains matchs des Pistons : Brooklyn, Brooklyn, Boston, Toronto, Houston. Bon courage aux fans.

