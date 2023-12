Nouvelle défaite des Pistons cette nuit, la 25è de suite. Encore un petit effort et le groupe de Monty Williams rentrera dans l’histoire de la pire des façons.

On y croyait un peu, au vu des absences côté Jazz notamment. Mais la réalité a rattrapé la fiction, les Pistons sont nuls et n’avaient pas décidé de changer de statut, pas cette nuit, toujours pas.

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) December 21, 2023



Les records sont faits pour être battus, et très clairement celui-ci va l’être. Pas de curse ici, juste une note parmi 24 autres, ces Pistons évoluent avec quelque chose de cassé, de brisé. Le cœur probablement, peut-être bien les couil*es, aussi, car cette nuit la mission était loin d’être impossible mais on a bien trop souvent constaté ce manque de vie chez les hommes de Monty Williams.

Certes, Marvin Bagley III, Cade Cunningham et Jaden Ivey ont scoré un peu, encore heureux c’est le but du jeu, mais collectivement et dans l’envie on repassera, avec cette question que tout le monde se pose depuis un moment déjà : “quand ?”

Car voilà les Pistons à 25 de suite, et avec un programme pas facile du tout dans les prochains jours. Samedi soir à Brooklyn pour égaler le record de défaites consécutives sur une saison, deux jours plus tard à domicile face à… Brooklyn pour passer à 27, jeudi à Boston pour égaler la pire série all-time et le samedi 30 face à Toronto pour entrer définitivement dans l’histoire par la toute petite porte.

Derrière un gros programme attendra Detroit à l’Ouest mais ne mettons pas la charrue avant les ânes. Les Pistons sont nuls, désespérants même, et plus qu’un record presque “drôle” à raconter chaque jour, c’est l’idée que cette équipe puisse en perdre encore 20 de suite qui fait aujourd’hui le plus sens. Désé quoi ? Désespérant.