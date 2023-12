Il avait été laissé au repos à Milwaukee pour soigner une cheville douloureuse, et il était de retour cette nuit à Chicago. Enfin, “de retour” est un grand mot puisque Victor Wembanyama a été très discret dans la défaite de San Antonio face aux Bulls.

Avis aux fâcheux, l’idée n’est pas ici de critiquer quoique ce soit ou qui que ce soit, simplement de poser un constat. Le constat qu’une soirée sans… ça arrive, la preuve étant que j’ai oublié hier de faire revenir mes Diots de Savoie dans le vin blanc. Bref.

Bref, cette nuit Victor Wembanyama n’a donc fait que passer dans l’Illinois (7 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 steals et 3 contres), et si ces stats représenteraient tout de même une soirée réussie pour Killian Hayes (ça dénonce ici), c’est évidemment beaucoup moins que ce à quoi le V nous a habitué cette saison.

Victor Wembanyama n’avait jamais marqué aussi peu de points dans un match (7).

Ce n’est que la deuxième fois cette saison qu’il joue aussi peu (22 minutes) et qu’il RENTRE* aussi peu de tirs (3).

Nouvelle défaite des Spurs. pic.twitter.com/Ute1cphn3j

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 22, 2023



Est-ce que c’est grave ? On vient de dire que non. Est-ce que c’est le début du fameux “rookie wall” ? Attention, alerte à la conclusion hâtive. On va simplement souhaiter à Victor Wembanyama de trouver sous le sapin des systèmes pour lui, et en attendant on vous remet ici ce qu’il est capable de faire avec un ballon entre les mains. Allez Wemby, une dinde aux marrons et c’est reparti.

VICTOR WEMBANYAMA WITH THE INSANE DIME 😤pic.twitter.com/ZLCgFtiNIb

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 22, 2023