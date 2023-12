Huit matchs NBA cette nuit et quelques grosses infos à retenir. Pêle-mêle ? La série de défaites des Lakers, l’énorme série de défaites des Pistons et la fin de la série de… victoires des Clippers. C’est parti pour le résumé !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Le Jazz avait tout fait pour offrir aux Pistons une victoire, mais la franchise de Detroit tient à son record de la honte. 25 de suite, mais où s’arrêteront-ils ?

Les Cavs sont démunis actuellement et cette nuit les Pelicans en ont profité. Cinquième victoire en six matchs pour les gros zozios.

Victor Wembanyama a été très discret à Chicago.

Deuxième match pour Ja Morant (20/5/8) et deuxième victoire pour les Grizzlies.

Giannis Antetokounmpo en a collé 37 sur le Magic mais le Magic ne s’est pas laissé faire pour autant.

Kawhi Leonard a raté son premier match de la saison et les Clippers ont vu leur série de neuf succès stoppée à OKC. Possible que les deux infos de la phrase précédente soient liées.

Les Wolves ont réagi après leur défaite de la veille face aux Sixers. Victoire très solide contre les Lakers (privés de LeBron James), troisième défaite de suite des Angelinos depuis leur titre à Vegas.

Anfernee Simons a failli braquer les Wizards mais Chauncey Billups a préféré envoyé Jerami Grant au casse-pipe dans le money time. Grande entrainor.

Les Français de la nuit en NBA

Killian Hayes était malade et n’a pas joué face au Jazz. Probablement des nausées au vu de la série actuelle de son équipe.

Malcolm Cazalon a envoyé de la brique (1/6) en G League.

7 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 steals et 3 contres pour Wemby à Chicago.

Sidy Cissoko a joué trois minutes, gé-nial.

7 points en 8 minutes pour Ousmane Dieng face aux Clippers.

Olivier Sarr et Moussa Diabaté n’ont pas joué.

Très gros match de Rudy Gobert face à Anthony Davis (15/13/3/1/3)

Bilal Coulibaly a été utilisé n’importe comment à Portland, ounenamar (gg la défense sur Jerami)

Le highlight de la nuit

CHET HOLMGREN.

Off the backboard to himself 😱

Clippers-Thunder | Live on the NBA App

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

à venir, comme une bonne décision de Chauncey Billups

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir :