NBA – Le récap du jour : Joel Embiid plus dominant que jamais, saison terminée pour Mitchell Robinson

Zion Williamson n’a pas ses trois dernières années de contrat garanties, puisqu’il n’a joué que 27 matchs l’an passé et que cela faisait partie des clauses qui cassaient l’accord. Les Pelicans peuvent le libérer sans frais dès 2024-25. (Source : The Athletic)

LeBron James et Victor Wembanyama sont les deux joueurs qui ont généré le plus de vues cette saison sur les réseaux sociaux de la NBA (Source : NBA)

Les Sixers suivent avec attention les dossiers de Zach LaVine et O.G. Anunoby, en prévision d’un éventuel mouvement cet hiver (Source : Ian Begley)

