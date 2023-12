Ricky Rubio à Cleveland, c’est sans doute terminé. L’Espagnol et la franchise de l’Ohio ont commencé à discuter d’une séparation même s’ils sont encore loin d’avoir trouvé une solution définitive.

Dispensé du training camp et du début de saison par les Cavaliers pour pouvoir se concentrer sur sa santé mentale, Ricky Rubio ne devrait pas, selon cleveland.com et The Athletic, rester longtemps dans l’effectif de Cleveland. Les deux parties auraient commencé à discuter d’une séparation.

The Cleveland Cavaliers and Ricky Rubio have begun discussing a potential parting of ways amid doubts about Rubio resuming an NBA career that has spanned 12 seasons, league sources say.

Story at @TheAthletic with @joevardon: https://t.co/ty9st8gqhg

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2023

Au sein de la Ligue, il y a de sérieux doutes sur le fait que Ricky Rubio rejoue un jour au basket-ball. En tout cas, il ne devrait pas être de retour sur les parquets cette saison. Des doutes qui ont mené les Cavs à imaginer un futur proche pour la franchise… dont il ne fait pas partie.

Trois solutions auraient été évoquées entre les deux camps : un trade, un buyout où alors une rupture de contrat avec un remboursement de son salaire restant sur une plus longue période. Le premier scénario serait le préféré de l’organisation.

L’Espagnol a signé cet été un contrat de 18 millions de dollars sur trois ans et possède un salaire garanti de 4,5 millions la saison prochaine. Un deal pas anodin, donc, dans la masse salariale des Cavs, qui, proches du seuil de la Luxury Tax, aimeraient bien s’en libérer.

Pourtant, Cleveland a un sérieux souci sur le poste de meneur en ce début de saison et ne rêve sûrement que d’un Ricky Rubio actif en ce moment. Darius Garland est blessé, Ty Jerome également et il ne reste donc plus que Craig Porter Jr pour assurer la position. Un joueur sérieux, mais qui reste un rookie n’ayant pas été sélectionné lors de la dernière Draft.

La priorité pour Ricky Rubio est bien sûr d’aller mieux, mais s’il venait a être tradé et qu’il revenait en NBA, on ne dit pas qu’on aimerait le voir aux Spurs donner des ballons à Victor Wembanyama. Non, on dit juste qu’il a le profil parfait pour être aux Spurs à donner des ballons à Victor Wembanyama.

Source texte : cleveland.com / The Athletic