Cette nuit le public de Portland aura assisté à un petit évènement. 381 jours après son dernier match de basket, Ricky Rubio a enfin rechaussé les sneakers, les Cavs se sont imposés face aux Blazers mais, surtout, les Cavs avaient le sourire.

8 minutes et 22 secondes de jeu, un tonton bien brun, un peu ténébreux, remplace Donovan Mitchell.

Un mec qui n’avait pas joué au basket depuis le 28 décembre 2021 à cause d’une blessure aux ligaments, un mec qu’on avait fait partir de Cleveland car les affaires sont les affaires, mais ce même mec qu’on avait ensuite fait revenir car les affaires sont les affaires le mariage avait plutôt très bien matché la première fois.

Ce ténébreux poste 1 c’est Ricky Rubio, crème de la crème du basket FIBA et “pas mal non plus” en NBA, devenu avec le temps le genre de vétéran parfait pour une jeune équipe comme les Cavs. Bizarre quand on a connu RR à l’âge de 15 ans, mais ça doit vouloir dire que, nous aussi, on a vieilli.

Bref, trois minutes et des brouettes et comme un symbole, Ricky remplace alors Donovan Mitchell, la nouvelle star, l’homme aux 71 points. Et comme un symbole, c’est sur un main à main avec ce même Spida qu’il marquera son premier panier (après un lancer au premier quart) depuis 2021.

Ricky Rubio with his first bucket of the season! Welcome back, @rickyrubio9 🙌 pic.twitter.com/95Zx4AIGWO — NBA (@NBA) January 13, 2023



La suite ? Un 3-points dans le corner au milieu du troisième quart, un autre dans… l’autre corner trois minutes plus tard, et au final une première feuille de stats à 9 points, 3 rebonds, 1 passe pour Jarrett Allen, 3/5 au tir dont 2/4 du parking et 1/2 aux lancers en 10 minutes. Un retour tranquille mais l’essentiel est ailleurs, à savoir un groupe qui récupère là un leader vocal, un leader dans le jeu, complément idéal semble-t-il au duo d’arrières All-Stars qui débute les matchs. Au 13 janvier 2023 en tout cas, Cleveland est quatrième à l’Est et possède un groupe au complet, on a connu des jours plus sombres dans l’Ohio.