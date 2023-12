Touché face aux Celtics hier lors d’une collision avec Kristaps Porzingis, Darius Garland va devoir rester sur la touche plusieurs semaines. Il souffre en effet d’une fracture de la mâchoire.

Le week-end commence mal à Cleveland.

D’après l’insider Shams Charania (The Athletic), les Cavs seront donc privés de leur meneur calibre All-Star pour les semaines à venir. Garland a passé des examens aujourd’hui après son choc avec Porzingis la nuit dernière, et les résultats ne sont pas bons.

Darius Garland left the game after being hit in the face. He has returned to the bench area. #LetEmKnow | @cavs pic.twitter.com/yW1jQhboEy

— Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) December 15, 2023

Fracture de la mâchoire pour Garland, qui a malheureusement l’habitude d’être touché au visage depuis deux saisons. On rappelle que l’an passé, il s’était blessé à l’œil dès le premier match de la régulière. Darius a également manqué plusieurs matchs cette saison entre fin octobre et début novembre à cause d’un bobo à l’ischio-jambier puis un autre à la nuque.

Forcément, c’est un coup dur pour Cleveland, qui galère pour être au complet cette année. Tous les joueurs majeurs de l’effectif (Garland, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Evan Mobley) sont déjà passés par la case infirmerie, ce qui explique en partie le début de campagne relativement décevant des Cavs.

À l’heure de ces lignes, Cleveland n’est que neuvième à l’Est avec un bilan tout juste positif (13 victoires – 12 défaites).

Source texte : The Athletic

Oh wow…

