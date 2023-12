Le 30 janvier 2024, ce sont 70 passionnés de basket qui partiront à New York avec TrashTalk. L’occasion de faire le point à 1 mois du décollage, entre deux matchs énormes à venir, trois idées d’excursions dans la Big Apple et quatre options de valises !

Vous avez été des centaines à être intéressés.

Vous avez été 70 à prendre officiellement part à l’aventure !

Le tout premier Voyage TrashTalk de l’histoire, en collaboration avec Gate-One Voyages, a démarré par une vague incroyable en septembre dernier.

En à peine 12 heures, ce sont 70 fous furieux / folles furieuses qui ont décidé de réaliser leur rêve : voir 2 matchs de NBA à New York.

Cependant, une fois les réservations effectuées, on se retrouve très vite dans des histoires d’organisation et d’administratif qui peuvent être nettement moins funky qu’un doux rêve nocturne, assis dans le Madison Square Garden en plein money time.

D’où la nécessité d’une update à 1 mois du départ, afin de vous donner quelques belles perspectives (et pouvoir flex devant tout le monde).

Je m’adresse donc avant tout – avec Benoît de l’équipe TrashTalk – aux 70 privilégiés qui ont fait le choix de partir avec nous !

_____

#PROGRAMME COMPLET SUR PLACE

D’ici la fin du mois, vous allez recevoir le programme complet prévu sur place, à New York, détaillé jour par jour.

Spoiler : vous n’êtes pas prêts !

Un savant mélange d’activités, de découverte de la ville qui ne dort jamais et de temps libre, afin que tout le monde puisse profiter de New York à sa façon.

Il faut dire que chacun a son propre niveau d’expérience avec NYC, et avec les États-Unis ! Si c’est donc votre 2-3-4-15ème fois à New York, le programme a été conçu pour que vous soyez libres de pouvoir faire ce qui vous plaît. Et si c’est votre toute première fois, on va vous guider step by step afin que la magie de la Grosse Pomme vous accompagne tout au long du séjour.

En ce sens, vous verrez qu’il y aura à la fois un tronc commun d’activités pour kiffer tous ensemble, mais aussi des temps libres accompagnés de suggestions d’activités de notre part ! Si vous voulez donc faire la totale avec Bibi et Ben, ce sera possible, et si vous voulez faire votre petite vie solo sur place avec la carte métro illimitée qui vous sera donnée dès votre arrivée, ce sera possible également.

Beh ouais, tout a été prévu, c’est comme ça chez nous et chez Gate-One Voyages.

En attendant, on est en train de caler le tour de New York en bateau ainsi que les visites des playgrounds mythiques pour que les timings soient bien alignés sur place !

À dans quelques jours donc, sur votre douce boîte mail <3

# LA MÉTÉO À NEW YORK

Je me suis permis de faire une petite étude comparative, sur ces dernières années à New York entre le 30 janvier et le 1er février.

L’idée ? Avoir un rapide aperçu de la météo qui nous attend sur place, même si on sait que cela peut varier d’année en année.

Pas de surprise, si vous avez prévu de vous ramener en tongs vous vous êtes trompés de voyage ! Il va faire froid, et vous allez découvrir la magie de New York illuminé en hiver !

2020 : entre 5 et 12 degrés

2021 : entre 1 et 3 degrés

2022 : entre 2 et 8 degrés

2023 : entre 3 et -6 degrés (mdr)

Prévoyez donc, déjà, de quoi être habillés bien chaud car le froid n’aura pas de pitié pour nous tous sur place.

On reparlera valise et doudounes dans très peu de temps ensemble, mais au moins vous savez dans quoi on va s’aventurer héhéhé.

# INJURY UPDATE

Après un gros début de saison de leur part, LeBron James et Kevin Durant prennent un peu de repos en ce moment.

Timing parfait pour nous, mieux vaut qu’ils rechargent les batteries maintenant plutôt que fin janvier.

Je parle de LeBron et KD en priorité, mais on surveillera évidemment les Jalen Brunson, Mikal Bridges, Anthony Davis, Devin Booker et compagnie soir après soir.

Nets – Suns puis Knicks – Lakers sont au programme, on vous tiendra évidemment au courant des updates médicales mais pour le moment, tout roule !

Et au moment où ces lignes sont écrites, Evan Fournier est encore un membre des New York Knicks… ce qui pourrait là aussi changer dans les semaines à venir.

# QUESTIONS – RÉPONSES – COMMUNICATION

Si vous avez des questions, bien évidemment, n’hésitez pas à nous les poser !

Mais pour faire les choses bien, restons groupés et organisés.

Pour tout ce qui est logistique de voyage : contactez Gate-One par mail (a.despres@gate-one.fr) ou en DM sur leur compte Instagram !

Pour tout le reste : contactez-nous par mail (contact@trashtalk.co) ou en DM sur notre compte Instagram !

Nous allons bientôt créer des canaux de conversation afin de pouvoir échanger plus facilement tous ensemble.

Vous pouvez commencer par jeter un oeil à la FAQ publiée déjà il y a quelques temps.

À quelques semaines du départ, si vous avez la moindre interrogation n’hésitez pas à les poser à Gate-One !

_____

On revient très vite vers vous avec le programme complet et détaillé, d’un séjour qui devrait marquer vos mémoires pour toujours ! Surveillez votre boîte mail, et votre téléphone également… décollage dans très peu de temps, tous ensemble à New York ! Can’t wait !!