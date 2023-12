Calendrier de l’Avent 2023 (24 souvenirs à la sauce TrashTalk) : 21 décembre – TrashTalk au Grand Rex

Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui c’est petit kiff’ perso. Retour sur notre soirée NBA au Grand Rex, un moment inoubliable !

Que dire ? Que nous avons sans doute réalisé quelque chose de grand. Et pourtant, à l’heure du petit check up final dans les loges, avec toute l’équipe, la pression est assez importante. Tout le monde sait ce qu’il doit faire, en sachant aussi qu’à côté de la case “MISSION” se place la case “KIFFER”. Des mois de boulot en amont, 2500 amoureux de balle orange sur place, des rencontres uniques et surtout, pour nous autres membres de la rédaction, l’opportunité de voir nos lecteurs pour de vrai. De quoi nous booster pour les 150 prochaines années, à l’heure de la dédicace passée par Bastien sur scène.

Deux matchs de Playoffs ensuite, dont un Warriors-Kings qui a bien failli faire chavirer la salle sur un tir de De’Aaron Fox, avant de manquer de la faire exploser au buzzer, après le tir manqué de Barnes. Un souvenir intense, magnifique, qui nous fait encore énormément chaud au coeur à l’heure où ces lignes sont écrites. Encore une fois, merci.

C’était incroyable.

J’ai pas les mots.

Vous êtes la meilleure communauté au monde. Une soirée de MALADE qui restera dans nos mémoires ❤️

Rentrez bien, prenez soin de vous, et vive le basketball 🙏🏀

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023