La perfection selon Bill Walton : 44 points à… 21/22 au tir lors de la finale NCAA 1973

Cela reste sans doute la plus grande performance individuelle de l’histoire du basket universitaire masculin aux États-Unis. En 1973, lors de la finale NCAA entre UCLA et Memphis, Bill Walton a planté 44 points en ne ratant qu’un seul tir de tout le match.

Nous sommes le 26 mars 1973, à St. Louis dans le Missouri.

C’est jour de finale universitaire, finale qui oppose cette année-là le géant d’UCLA à Memphis State. Les UCLA Bruins du légendaire John Wooden ont l’habitude d’être là, tout le contraire de leur adversaire. Alors que Memphis State dispute la première finale de son histoire, UCLA a en effet remporté les six derniers titres nationaux : trois sous l’impulsion du phénomène Lew Alcindor (1966-69), deux autres avec Sidney Wicks (1970 et 1971), et le sixième grâce au phénomène Bill Walton.

Bill Walton est alors la force intérieure la plus dévastatrice du basket universitaire. Tournant dans les 20 points, 16 rebonds et 5 passes de moyenne, il est la pièce maîtresse d’une équipe d’UCLA qui écrase tout sur son passage. Au moment de la finale contre Memphis State, le programme de John Wooden reste sur deux saisons d’invincibilité : 59 victoires pour zéro défaite entre 1971 et 1973.

Bill Walton va faire tout ce qu’il faut, littéralement, pour garder les Bruins au sommet.

Devant plus de 19 000 fans, et près de 40 millions de téléspectateurs (record à l’époque), Walton délivre une véritable masterclass : 44 points à 21/22 au tir (!), avec 13 rebonds en prime. La ligne statistique est complètement folle et à la hauteur du niveau de domination du garçon ce soir-là.

Billou fait la totale aux défenseurs de Memphis State. Injouable dos au panier, trop technique, trop mobile, trop grand, trop fort, Walton ressemble à un cheat code. La seule chose qui peut le freiner ? Des petits problèmes de fautes. Mais dès qu’il est sur le parquet, c’est un cauchemar pour les Tigers des deux côtés du terrain. En plus de faire la différence en un-contre-un, Bill Walton est également bien servi par ses coéquipiers pour obtenir des paniers faciles sur passes lobées, tandis que les prises à deux s’avèrent inefficaces. Memphis State tente tant bien que mal de résister, mais le rouleau compresseur Walton permet à UCLA de prendre progressivement le dessus. Comme si souvent à l’époque. D’un score de parité à la mi-temps, on passe à +10 pour UCLA en milieu de deuxième période, puis l’écart se creuse jusqu’à atteindre les 21 points au final (87-66).

Touché à la cheville et au genou (déjà…) dans les dernières minutes, Bill Walton ne finira pas le match. Mais la différence était déjà faite. Et l’histoire, quant à elle, était déjà écrite. Il quittera le terrain en étant acclamé par tous les fans.

“Bill Walton vient de réaliser l’un des plus grands matchs de toute l’histoire du basket universitaire.” – Gene Bartow, coach de Memphis State

Pour la petite histoire, sachez que le seul shoot raté par Bill Walton dans ce match a été suivi d’un rebond offensif et d’un panier de Bill. Même quand il rate, il réussit. C’est dire à quel point il était dominant. Walton aurait même pu atteindre les 50 pions dans cette finale si plusieurs de ses paniers n’avaient pas été annulés pour violation offensive, le dunk étant alors interdit dans le basket amateur (1967-1976) depuis l’ultra domination de Lew Alcindor, le prédécesseur de Bill Walton.

“Walton, je pensais que t’étais un bon joueur… jusqu’à ce shoot raté.” – Coach John Wooden, qui n’a pas pu s’empêcher de taquiner Bill Walton après son 21/22 au tir

Bill Walton, l’un des plus grands joueurs NCAA de l’histoire

2 titres de champion national (1972, 1973)

2 fois élu MOP du Final Four (1972, 1973)

3 fois meilleur joueur universitaire de l’année (1972, 1973, 1974)

Numéro 32 retiré par UCLA

Recordman du nombre de points marqués dans une finale NCAA (44)

88 victoires de suite avec les Bruins

