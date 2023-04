TrashTalk au Grand Rex, récit d’une soirée NBA inoubliable

Cela faisait trois ans que la communauté basket en France attendait un tel événement : une Viewing Party avec TrashTalk, pour vivre les Playoffs NBA entre passionnés. Et pour marquer le coup, on avait décidé de faire les choses en grand. Grand comme le Grand Rex de Paris, plus grand cinéma d’Europe et pouvant accueillir jusqu’à 2 500 personnes derrière un grand écran. Retour sur une soirée qui restera sans aucun doute dans la mémoire de ceux qui y étaient, et qu’on se devait de raconter pour ceux qui n’y étaient pas.

Dimanche 23 avril 2023. C’est le jour J.

Il est 13 heures, quelques gouttes tombent sur Paris mais ça ne décourage pas les chanceux qui ont réussi à décrocher le précieux sésame pour la plus grande soirée NBA de l’histoire de France. Dans le corner où est situé le légendaire Grand Rex, Boulevard Poissonnière dans le 2e arrondissement de la capitale, les premiers fans de balle orange se montrent (déjà) en portant fièrement le maillot de leur équipe fétiche. La Celtics Nation répond notamment présent, au taquet comme Marcus Smart et Derrick White lorsqu’il s’agit d’étouffer Trae Young. Mais très vite, la file va s’allonger. Encore, encore, encore et… encore.

À l’intérieur de la salle, c’est le moment pour réaliser les derniers réglages et autres répétitions sur scène afin d’être au top au moment de l’ouverture des portes. Celle-ci est prévue à 17 heures, soit une heure avant le pregame show assurée par Alex et Bastien, et deux avant le premier match Knicks – Cavaliers dans le mythique Madison Square Garden.

17h : ouverture des portes donc. 17h15 : l’orchestre de la grande salle est déjà rempli. 17h45 : cette dernière est quasiment blindée. Pas de doute, ça va être une soirée mémorable.

Mémorable, comme le pregame show qui va suivre. Quiz, analyses tactico-techniques des deux matchs à suivre, duel de légendes pour remporter – s’il vous plaît – un maillot d’Allen Iverson dédicacé, tacles les deux pieds décollés envers les fans des Mavs, et échange très sympathique avec Mary Patrux de BeIN Sports qui, on tient à le signaler, a préféré choisir les Suns que les Warriors de son chouchou Curry au moment de donner son favori à l’Ouest. Juste parfait pour se mettre dans l’ambiance.

2500 fans complètement FOUS. Au Grand Rex. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/7ORrXRJ8jD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

Durant le petit quart d’heure de battement avant le début des matchs, certains se retrouvent aux différents stands pour manger un bout, d’autres s’essayent au challenge de dribbles ParionsSport, et puis il y a des fans des Wolves qui profitent de l’événement pour poser devant le Larry O’Brien Trophy, sachant très bien que leur équipe préférée ne le remportera jamais. Mais à partir de 19h, il n’y a plus grand monde dans les couloirs.

Tous les yeux sont en effet rivés vers l’écran géant de 300m². Knicks – Cavaliers au Madison Square Garden, Game 4 de la série mais surtout Game 1 de la soirée Grand Rex. Assez vite, on se rend compte que la salle est new-yorkaise quand Jalen Brunson commence à enchaîner les dingueries. Et très vite, on se rend compte aussi que certains ont eu le malheur de choisir Donovan Mitchell en TTFL, lui qui lâchera une bouse énorme au moment où son équipe avait le plus besoin d’un Spida en mode MVP.

OH LE PROBABLE DAGGER DE JALEN BRUNSON 😤 pic.twitter.com/FRIGfqK5zF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

21h30. Les Knicks ont fait le boulot mais on sent que le main event est vraiment à venir : Warriors – Kings au Chase Center, avec une série à 2-1 pour Sacramento. Quand Stephen Curry passe à l’écran, il y a autant de “MVP ! MVP !” que de sifflets, preuve de la présence en nombre des fans des deux franchises californiennes. Et le plus beau dans tout ça, c’est que le match sera à la hauteur de la passion démontrée de part et d’autre.

Un match serré de bout en bout, Steph Curry qui sort des dingueries, De’Aaron Fox qui est en mission, Draymond Green qui prend une faute technique seulement deux minutes après son entrée en jeu, et même du trashtalking en prime time, bref on n’aurait pas pu demander mieux. Le record de décibels sur la soirée ? On n’a pas les chiffres, par contre il a clairement été battu quand le Renard a planté un énorme 3-points sur la tronche de Draymond à 28 secondes du buzzer, pour ramener les Kings à seulement un point des Warriors. De quoi poser le décor pour un finish mémorable.

DE’AARON FOX FAIT EXPLOSER LE GRAND REX !!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pjMKksbyHT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

Malheureusement pour les fans des Kings, ce panier sera le dernier marqué par Sacramento durant ce match, l’ancien Warrior Harrison Barnes ratant le game-winner à la dernière seconde. On n’ose même pas imaginer la folie dans le Grand Rex si Barnes avait planté un buzzer-beater pour donner la victoire aux Kings. Non vraiment, on n’ose pas.

“Cette soirée-là, je vais m’en rappeler longtemps, très longtemps” raconte un fan des Dallas Mavericks présent à la soirée et choppé au vol pour une interview improvisée. Un pré-show rempli de passion, d’humour et d’hexpertise. Un premier match à l’ancienne, mais avec une fanbase des Knicks très vocale et ça fait plaisir. Un second match magique où chaque 3-points du Chef était célébré, avec des chants ‘Let’s go Warriors’ et en face les ‘booh’ des fans des Kings. Puis, ce dernier frisson au buzzer, qui a été si intense qu’il aurait retourné la salle s’il était rentré !”

C’est aux alentours de 0h30 et sur cette ultime séquence que cette soirée mythique va se terminer.

Une soirée qui aura donc rassemblé 2 500 personnes autour d’une passion commune, celle du gros ballon orange. Une soirée qui restera comme la plus grande jamais réalisée en France pour des matchs de Playoffs NBA. Une soirée dans un lieu – le Grand Rex – classé monument historique, qui a vu passer Brad Pitt, Jackie Chan, Britney Spears et donc… TrashTalk.

My-thique on a dit.

C’était incroyable. J’ai pas les mots. Vous êtes la meilleure communauté au monde. Une soirée de MALADE qui restera dans nos mémoires ❤️ Rentrez bien, prenez soin de vous, et vive le basketball 🙏🏀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

Remerciements : NBA, Parions Sport, beIN Sports et l’équipe du Grand Rex pour la réalisation de cet événement all-time