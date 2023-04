Absent depuis deux matchs, Giannis Antetokounmpo fera son grand retour au Game 4 cette nuit contre le Heat. Et le Grec a terriblement manqué à son équipe depuis sa blessure contractée au dos en début de Game 1.

Blessé depuis le début du Game 1, Giannis Antetokounmpo n’a pas encore véritablement commencé ses Playoffs. À cause de ça, ses Bucks perdent actuellement 2-1 contre un Heat sérieux, porté par un Jimmy Butler flamboyant. Mais tout ça pourrait changer. En effet, Shams Charania confirme que le Grec sera bel et bien de retour cette nuit pour le Game 4, et sa présence va forcément obliger Erik Spoelstra à adapter sa tactique prévue initialement. Le Greek Freak représente une menace constante et pesante pour la raquette du Heat et Bam Adebayo notamment va avoir un vrai travail défensif à réaliser sur lui. Heureusement pour le pivot, Giannis ne sera peut-être pas à 100% même il peut claquer un 25/12 sans forcer, même diminué.

Sources: Bucks star Giannis Antetokounmpo will return to the lineup in Game 4 vs. Heat tonight barring any setbacks. Antetokounmpo missed Games 2 and 3 with a lower back contusion. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 24, 2023

En sus de causer des dégâts à Miami, le retour de Giannis va en premier lieu faire un bien fou à ses partenaires. La défense adverse se concentrera majoritairement sur le franchise player, laissant de l’espace aux autres joueurs des Bucks, et tous les snipers comme Grayson Allen, Pat Connaughton, Joe Ingles et son lieutenant Khris Middleton seront certainement plus souvent ouverts. Puis, sur un aspect hors terrain, le fait de retrouver son leader redonne forcément confiance. Tous les soldats de l’ombre qui pullulent dans le Wisconsin voient de nouveau leur phare dans la nuit et savent dans quelle direction aller. C’est donc une nouvelle série qui débute en quelque sorte, avec un candidat MVP prêt à marquer les esprits.

Rendez-vous cette nuit à 1h30 pour (re)voir Giannis Antetokounmpo dans ces Playoffs 2023. Cette saison, lorsqu’il joue les matchs entiers face aux joueurs de South Beach, un seul résultat est possible : la victoire. En souhaitant une bonne soirée à la Heat Nation.