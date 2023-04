En plein Playoffs, on continue de distribuer les distinctions individuelles pour la saison régulière 2022-23. Jaren Jackson Jr a été élu DPOY, Mike Brown COY, Malcolm Brogdon 6MOY et De’Aaron Fox joueur le plus clutch. Et vient donc ce soir le tour des meilleures progressions avec Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson et Lauri Markkanen en finalistes.

Cette saison régulière a vu un éventail de talents progresser assez important. Mais parmi tous ceux là, trois hommes sont encore dans la course au MIP : Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Jalen Brunson (Knicks) et Lauri Markkanen (Jazz). Le premier a évolué à un niveau de franchise player +++ avec plus de 30 points de moyenne, le second s’est révélé pouvoir porter une équipe comme les Knicks et les remettre debout après une saison 2021-22 pas ouf ouf, et le troisième nous a tous scotché en faisant du Jazz une équipe qui jouait pour gagner et non pour tanker la majeure partie de la saison. Franchement, le choix pour les votants a dû être compliqué car en réalité les trois nommés le mériterait.

Two Kia Performance Awards from the 2022-23 NBA regular season will be announced on @NBAonTNT. Tune it at 7:00 PM ET each night for the reveal. pic.twitter.com/lI76Q5iMl1 — NBA Communications (@NBAPR) April 23, 2023

Peu importe qui le remporte (rime riche), ces dernières années le MIP est un porte bonheur. Les dix précédents sont devenus All-Star et même champions NBA pour deux d’entre-eux (Giannis Antetokounmpo et Pascal Siakam). SGA et Markkanen ont d’ailleurs été convié au match des étoiles dès cette saison, mais leur avenir pourrait être encore plus beau. Concernant Brunson il faudra attendre 2024 et en attendant, JB est le seul… qui joue les Playoffs actuellement. Ses Knicks mènent 3-1 face aux Cavs, tandis que lui évolue à un niveau de clutchitude extrêmement élevé.

Rendez-vous cette nuit à 1h pour savoir qui de ces trois grands talents repartira avec le grand prix, avant de débuter une nouvelle soirée de Playoffs avec le Game 4 entre le Heat et les Bucks !