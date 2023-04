C’est enfin officiel : Mike Brown est le Coach de l’Année 2023 en NBA ! Le technicien est Kings est récompensé pour ses prouesses aux manettes de l’équipe de Sacramento, qu’il a réussi a ramener en Playoffs après 17 ans de disette. Pour y parvenir ? Un jeu rodé… et au final, une récompense amplement méritée, avec un vote unanime !

Il n’y avait que peu de suspense dans cette compétition. Qui de Mark Daigneault (Thunder), Joe Mazzulla (Celtics) ou Mike Brown (Kings) allait donc pouvoir toucher le trophée de coach de l’année ? Mark et Joe ont réalisé de belles saisons dans leurs équipes respectives, mais aucun des deux larrons n’arrivera finalement à aller chercher Mike Brown, auteur d’une régulière fantastique avec un groupe de Sacramento métamorphosé en l’espace d’une intersaison. Le coach reçoit son deuxième trophée de meilleur coach NBA, après celui remporté en 2009 pour avoir signé la meilleur régulière de l’histoire des Cavaliers.

Sacramento Kings coach Mike Brown has won the 2022-23 NBA Coach of the Year award.

Il aura fallu plusieurs années dans l’ombre de Steve Kerr pour que Brown accepte de nouveau un défi en tant que coach principal. Et bon sang, quelle réussite ! Exploitation de tout le potentiel de la doublette De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, gestion parfaite du cas Malik Monk en tant que sixième homme… mais aussi beau développement de Keegan Murray, rookie du groupe. Tout ça pour finalement taper la troisième place de l’Ouest à l’issue de la régulière… synonyme du titre de la Division Pacifique, le premier depuis deux décennies.

Mike Brown is the first unanimous winner of the NBA Coach of the Year Award, which has been presented annually since the 1962-63 season. https://t.co/8xqJUTdOxB

