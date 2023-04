Les Wizards virent leur manager général Tommy Sheppard !

C’est l’une des infos du début de nuit : les Wizards et Tommy Sheppard, c’est terminé ! Le président et manager général des Sorciers est renvoyé, et paye les résultats moroses de l’équipe cette saison. C’est un mini-séisme à Washington, car Sheppard est présent dans le front office… depuis 2003 !

La fin de 20 ans de services, d’abord comme vice président en charge des opérations basket, puis en tant que manager général et plus récemment en tant également que président. Tommy Sheppard a été renvoyé par les Wizards, selon Adrian Wojnarowski. Cela fait suite à l’échec de l’équipe à atteindre les Playoffs, malgré un trident offensif composé de Bradley Beal, Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis.

Washington has dismissed GM Tommy Sheppard, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 19, 2023

Si l’annonce paraît inattendue, l’insider d’ESPN indique que cette décision, prise par le propriétaire Ted Leonsis, ne mettrait pas en danger le poste de Wes Unseld Jr sur le banc. Le coach actuel de Washington aurait effectivement la confiance de son boss. Il faut donc s’attendre à le voir diriger l’équipe la saison prochaine. Concernant le remplaçant de Sheppard, la franchise s’est immédiatement mise en quête d’un nouveau general manager pour prendre la suite.

Wes Unseld Jr., will return for his third season as coach and sources say that he continues to have a strong advocate with owner Ted Leonsis. The Wizards search for a new President and GM will commence as the only active search in the marketplace. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 19, 2023

Et les chantiers du prochain responsable des Wizards s’annoncent importants et nombreux : faire en sorte que l’équipe revienne en Playoffs, avec pour commencer une Draft à gérer, durant laquelle Washington devrait très probablement sélectionner dans le top 10. Il faudra ensuite s’occuper des prolongations de Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis, qui ont indiqué vouloir toucher leur part du gâteau cet été. Et bien sûr, chercher comment entourer la triplette phare de D.C. avec des joueurs plus efficaces que cette saison. Bref, l’heure des grands travaux !

Source : Adrian Wojnarowski