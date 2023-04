Dans une série au scénario étonnant, le Heat et les Bucks jouent leur Game 4 ce soir à 1h30 du matin. Miami mène 2-1, un peu à la surprise générale. Milwaukee a du mal à rentrer dans ces Playoffs et la perte de Giannis Antetokounmpo a semblé les déstabiliser. Heureusement pour eux, le Grec revient ce soir mais attention à la mauvaise surprise.

Que le Heat mène 2-1 contre les Bucks au bout de trois matchs est une vraie surprise. Milwaukee entamait ses Playoffs avec le meilleur bilan de la Ligue et surtout avec le statut de favori, mais la blessure de Giannis Antetokounmpo au dos lors du début du Game 1 a tout chamboulé. Certes, au Game 2, les hommes de Budenholzer ont mis le feu à leur salle en bombardant à 3-points, égalant le record all-time de réussites de loin sur un match de Playoffs, mais ce genre de performance est rare et sans elle, Milwaukee ne répond plus contre un Heat qui renoue pour sa part son identité : une défense de barbelée mêlée à un Jimmy Butler en mode patron. Pour ce Game 4, les Bucks doivent reprendre l’avantage du terrain s’ils veulent conserver un bon pourcentage de chances de victoire finale. Et en cas de 3-1, la défaite est assurée à… 95%, selon les chiffres historiques de la NBA.

Big game tomorrow night for the #Heat, Per the #NBA , teams that lead a best-of-seven series 3-1 go on to win the series 95.4% of the time (226-11). #Miami has a chance to do that in Game 4. Giannis Antetokounmpo has missed the last two games. #NBAPlayoffs #FearTheDeer pic.twitter.com/WrSD44P1ey

— Josh Moser (@TheMozKnowz) April 24, 2023