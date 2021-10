Les champions enfin de retour : Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont trottiné face au Thunder, la course au back-to-back est lancée !

Si chacun reprend ses marques à son rythme en cette pré-saison 2021-22, les Bucks avaient jusque-là priorisé une mise en route plus tranquille, en faisant la part belle à des joueurs qui ont « besoin » de jouer pour faire leurs preuves avec plus de minutes (Jordan Nwora par exemple) ou à des rookies devant se faire à la vie d’adulte, poke Sando Mamukelashvili. Cette nuit Mike Budenholzer a tout de même daigné faire jouer ses « vrais » Bucks, ceux-là même qui furent champions NBA il y a un peu moins de trois mois de ça. NBA… le retour des héros… bientôt sur toutes vos chaines.

Les stats du retour des héros c’est juste ici

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez et le petit nouveau Grayson Allen, fraîchement rentré de sa nouba d’anniversaire et donc seul pièce rapportée au starting five des dernières Finales, en lieu et place de P.J. Tucker. Toujours pas de Donte DiVincenzo donc, à qui reviendra probablement la place de titulaire à son retour, pas de Bobby Portis non plus, blessé encore quelques temps, les recrues George Hill, Rodney Hood et Semi Ojeleye également absentes mais les champions Pat Connaughton, Thanasis Antetokounmpo ou Jordan Nwora bien en shorts et bien en jambes. Des Bucks encore un peu éparpillés donc, mais le plus gros de la bande est bel et bien de retour, attendant encore les derniers ajustements et guérisons de bobo pour repartir à l’attaque. Un match de reprise face au Thunder donc, on a envie de dire « parfait » pour se chauffer, et les héros auront au final montré ce qu’on avait envie de voir, à savoir… qu’ils sont toujours les mêmes, non mais sans blague.

La férocité de Giannis sur ses dunks, un Khris Middleton à 6/6 au tir, parfait résumé de sa vie depuis un an, un Jrue Holiday adroit et présent de partout, Pat Connaughton qui pilonne toujours autant et le petit nouveau Grayson Allen qui claque des tomars dans le trafic. Welcome back ! Coach Bud aura également de nouveau pu donner (sa) confiance aux Jordan Nwora, Thanasis Antetokounmpo, Tremont Waters ou Erik Bryant, alors que Mamu a eu droit à ses vingt minutes, confirmant le fait qu’il intégrera très probablement la rotation finale des Bucks au poste 4 ou 5 à la reprise. Une petite vingtaine de minutes pour dérouiller les organismes à une grosse semaine de la reprise, on met pas la charrue avant les Daims à Milwaukee, les pmus gros tirs de la soirée à mettre à l’actif des deux… mascottes, et une victoire facile pour ceux qui ça intéresserait, face à un Thunder lui aussi en rodage, comme ce devrait être le cas… toute la saison.

On peut désormais dire que quasiment tous vos champions préférés ont remis le short, à part peut-être les partisans du Dr Raoult mais ceci est un autre débat. Encore cinq soirées de pré-saison au programme, avec des Bucks qui joueront le Jazz et les Mavericks pour finir de se chauffer les poignets, et on enchainera très vite sur un autre genre de soirées, légèrement plus entrainantes. Fans de Milwaukee rassurez-vous en tout cas, les champions sont de retour, et il faudra encore être très fort pour les mettre à terre.