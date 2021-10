Programme NBA : les Lakers en fin de programme face aux Suns, et on verra bien qui joue et qui ne joue pas

Déjà une semaine dans le bagage et le moteur se refait tranquillement à ce petit rythme nocturne imposé par les perfs outre-Atlantique. Le résumé de la nuit dernière est disponible juste ICI, tandis que ce dimanche soir voit un plateau de quatre rencontres débarquer en room service. Laquelle choisirez-vous ? Nous, on opte pour un petit Lakers – Suns.

# PROGRAMME NBA DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

0h00 : Magic – Spurs (sur BeIN Sports Max 8)

: Magic – Spurs 1h : Cavaliers – Bulls

: Cavaliers – Bulls 1h30 : Bucks – Thunder

: Bucks – Thunder 4h : Lakers – Suns

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Lakers – Suns (4h) : on a beau apprécier le geste de diffuser une rencontre à minuit, il faudra bel et bien tenir jusqu’à 4h du mat’ pour profiter de la plus belle affiche de la soirée. Ce sont des Lakers au grand complet – ou presque – qui reçoivent les Suns de Chris Paul, délaissé sur le backcourt par son pote Devin Booker. L’arrière étoilé continue sa prépa mais n’est toujours pas prêt à reprendre les joutes de grandes carcasses. En face, seuls Talen Horton-Tucker, Malik Monk et Trevor Ariza resteront costumés, offrant l’opportunité d’une réaction aux Angelinos après le vieux revers concédé vendredi soir à San Francisco. On espère donc que Russell Westbrook ne réitérera pas sa perf à 2 points et 7 rebonds, qui ne fut pas sans rappeler les plus glorieuses heures de Bismack Biyombo. Un garçon comme Kent Bazemore doit continuer d’exister en présaison afin d’affirmer qu’il aidera l’équipe cette saison, lui qui est pour l’instant pressenti titulaire. Et puis, Anthony Davis et Deandre Ayton livreront une chouette bataille intérieure, laquelle pourrait facilement rameuter Dwight Howard et JaVale McGee.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Cavaliers sont pour l’instant très moyens, on espère mater un Evan Mobley décomplexé

A contrario, les Bulls distribuent les roustes et le cinq majeur fonctionne pour l’instant très bien

Les Bucks ont aligné l’équipe C contre les Nets, bis repetita ce soir ?

Ce serait cool de revoir les mêmes Jordan Nwora (30 points et 8 rebonds) et Sandro Mamukelashvili (20 puntos et 11 rebonds)

Le Thunder affiche quasiment complet, ce pourquoi la performance de ce soir donnera une chouette idée de la saison qui arrive (non)

Trevor Ariza, Derrick Favors, Kenrich Williams, Vit Krejci Talen Horton-Tucker, Malik Monk et Devin Booker en jogging, annoncés out pour le match de ce soir

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve ce soir à partir de minuit pour zieuter du côté de San Antonio !