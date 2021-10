Programme NBA : un Suns – Lakers à minuit tout pile pour les premières châtaignes de la saison ?

Déjà 3 nuits dans le bagage et le moteur se refait tranquillement à ce petit rythme nocturne imposé par les perfs outre-Atlantique. Si on a eu l’occasion de suivre la première d’Evan Fournier sous les spots du Garden – le résumé de la nuit est d’ailleurs dispo juste ICI -, on se fait une joie de consacrer notre prochaine soirée à un petit Suns – Lakers, synopsis d’une future finale de conf’ ?

# PROGRAMME NBA DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

0h00 : Suns – Lakers

: Suns – Lakers 1h : Pistons – Spurs

: Pistons – Spurs 1h30 : Hawks – Cavaliers

: Hawks – Cavaliers 2h : Pelicans – Magic

: Pelicans – Magic 2h30 : Mavericks – Jazz (sur BeIN Sports Max 6)

: Mavericks – Jazz 4h : Warriors – Nuggets

: Warriors – Nuggets 4h30 : Clippers – Kings

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Suns – Lakers (0h00) : si dresser le couvert fout généralement l’eau à la bouche, envoyer le champion en titre de la Conférence Ouest se bastonner contre le champion NBA 2020 s’empare carrément de la démesure. Mais inutile d’envoyer un kick dans le vase de la madre en signe d’excitation, LeBron James et Russell Westbrook seront absents côté Lakers, tandis que Dwight Howard et DeAndre Jordan sont placés entre grosses guillemets. Salvateur de l’affiche, Anthony Davis sera bien présent pour encadrer les débuts de Melo sous le maillot pourpre. En face, Devin Booker manque encore à l’appel, mais Chris Paul et Jae Crowder signent leur retour et apporteront un soutien qui a tant manqué à Deandre Ayton lors de la défaite de ce lundi face aux Kings. On se frotte donc d’ores et déjà les mains de constater que Cipi Fruit et Rajon Rondo vont côtoyer la même feuille de match. Les vrais se souviennent de ce jour où un simple Lakers – Rockets s’est transformé en sortie de boite à cause des deux meneurs, mais aussi de Brandon Ingram ce pourquoi on croise fort les doigts pour qu’un petit dirigeant sensible à l’UFC monte un trade entre Lakers et Pelicans avant ce soir. Autre questionnement vraisemblablement plus sérieux, à quoi ressemblera la prochaine Finale de Conférence Ouest ? Premier indice, dès minuit sur vos écrans pirates.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

le premier match de Detroit et la perf de Killian Hayes, orphelin de Cade Cunningham à cause d’un pépin à la cheville droite

la réaction de Cavaliers détruits par Chicago la nuit dernière, alors qu’aucun n’était absent

toujours ce petit coup d’œil vers Jalen Suggs, qui affrontera les Pelicans

le retour de Luka Doncic face au Jazz, sans info vérifiée sur la présence de Rudy Gobert

début de saison pour Nikola Jokic, en espérant que Petr Cornelie éclabousse les Warriors du Chef

Paul George, Nico Batum et Marcus Morris de retour face aux Kings

LeBron James, Cade Cunningham, Devin Booker, Russell Westbrook, Frank Ntilikina, Kawhi Leonard, Dorian Finney-Smith, Zion Williamson en jogging, annoncés out pour le match de ce soir

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve ce soir à partir de minuit pour zieuter du côté de l’Arizona !