Course au MVP selon ESPN : Joel Embiid est en route pour le doublé

ESPN consulte régulièrement des membres d’équipes de NBA mais aussi des journalistes pour prendre la température sur les classements individuels. Aujourd’hui, le média US révèle les résultats de son dernier sondage concernant la course au MVP, et les insiders sont très clairs : Joel Embiid roule vers un doublé.

Il fallait s’y attendre, il est premier chez nous aussi. La tendance actuelle concernant le trophée de MVP du côté des journalistes spécialisés NBA est assez facile à lire : Joel Embiid devance très largement le reste du classement. Le pivot Camerounais envoie actuellement des lignes statistiques toutes aussi barges les unes que les autres, et propose des moyennes impressionnantes de 35,1 points, 11,8 rebonds et 5,9 passes à 54% au tir. Trop fort. Les attentes et interrogations liées au départ de James Harden ont été vite balayées tant les Sixers carburent bien et qu’Embiid paraît injouable soir après soir. Ce qui renforce aussi l’impression de supériorité du joueur. Son équipe tourne aussi bien sans un All-Star de grand prestige, c’est en grande partie grâce à lui.

Nikola Jokic est loin derrière, mais un fossé considérable le sépare du reste du top 5. Les pivots ont décidément la cote. Giannis Antetokounmpo boucle le podium, suivi de très près par Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic.

L’information qu’il faut également retenir, c’est qu’au delà des écarts entre membres du top 3, le peloton de tête (top 5) est uniquement composé de joueurs internationaux. Comme le précise ESPN dans l’analyse des résultats, cela serait une première historique et particulièrement symbolique si ce premier jet devait être le classement final en avril prochain.

À noter aussi la présence de Rudy Gobert en 12e position, avec un vote de 5e place. Cela peut paraître anecdotique, mais caractérise parfaitement le début de saison canon du Français des Wolves. D’ailleurs, Minnesota est la seule équipe à placer deux joueurs dans les votes, récompense du début de saison remarquable des Loups.

