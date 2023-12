Huit matchs sont au programme cette nuit en NBA et pas mal de Français seront sur les parquets. Un jeudi soir patriotique la main sur le cœur et un coq sur le béret ? C’est partiiiii.

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Jazz

1h30 : Cavaliers – Pelicans

2h : Thunder – Clippers

2h : Bucks – Magic

2h : Grizzlies – Pacers

2h : Bulls – Spurs

3h : Wolves – Lakers

4h : Blazers – Wizards

Le match à ne pas rater : Thunder – Clippers

Les Los Angeles Clippers seront en back-to-back ce soir et vont essayer d’aller chercher leur 10e victoire consécutive. En face ? L’une des meilleures équipes en NBA cette saison, l’une des plus excitantes aussi, le Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander n’a de cesse de montrer à son ancienne franchise que s’en séparer était peut-être une erreur, mais cette fois, il aura l’opportunité de le faire en live. Paul George ne se laissera pas faire pour autant et aura à cœur de montrer qu’il valait bien ces 872 tours de draft. Voir jouer Russell Westbrook contre le Thunder nous fait également toujours un petit quelque chose. Enfin, Chet Holmgren essaiera à nouveau de dépasser la barre des sept contres en montrant à Ivica Zubac qui est déjà le meilleur joueur du match dans la raquette. Rendez-vous à 2h du matin au Paycom Center.

Mais aussi …

Les Pistons et ce qui semble être leur dernière chance pour ne pas battre le record de la série de défaites la plus longue de l’histoire.

Craig Porter Jr et Sam Merrill le nouveau duo fort des Cavs à l’assaut des Pelicans.

La lutte pour le podium de l’Est entre Bucks et Magic.

Ja Morant vs Tyrese Haliburton, sortez les popcorns.

Victor Wembanyama contre l’une des équipes les plus en forme de la Ligue, … les Chicago Bulls.

Rudy Gobert face à Anthony Davis pour effacer au plus vite l’affront Joel Embiid.

Blazers – Wizards et on ne sait pas bien comment vous donner envie de le regarder à 4h du matin.

Les Français de la nuit :

Killian Hayes pour sauver l’honneur des Pistons (peut-être également Malcolm Cazalon).

Ousmane Dieng et les défis Kawhi Leonard et Paul George.

Olivier Sarr et le défi Daniel Theis (oui ça donne moins bien).

Victor Wembanyama doit réapprendre la Français à Nikola Vucevic (Sidy Cissoko sera peut-être également de la partie)

Rudy Gobert et peut-être l’un des matchs les plus importants de sa saison face à son concurrent Anthony Davis.

Bilal Coulibaly, ou l’éclaircie de fin de nuit pour les plus insomniaques d’entre-vous

(Peut-être Rayane Rupert avec un petit peu de chance)

Et en G League ?